بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

زيلينسكي يهاجم كوريا الشمالية: لا تحترم حياة البشر

منذ 7 ثواني
زيلينسكي يهاجم كوريا الشمالية: لا تحترم حياة البشر

وطنا اليوم:دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إلى زيادة الضغط الدولي على كوريا الشمالية، وذلك بعد تقارير تفيد بأن بيونغيانغ ترسل قوات للقتال جنبا إلى جنب مع روسيا في أوكرانيا.
وقال زيلينسكي في رسالة فيديو: “إذا كانت كوريا الشمالية قادرة على التدخل في الحرب في أوروبا، فإن الضغط على هذا النظام بالتأكيد ليس كافيا”.
وأضاف: “من الواضح أن بيونغيانغ، مثل موسكو، لا تهتم بالناس ولا تحترم حياة البشر”، محذرا من أنه يجب وقف هذا التوسع في الحرب الروسية.
وكان قد تم تداول تقارير تتعلق بإرسال كوريا الشمالية لقوات للقتال إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا لعدة أيام، بما في ذلك تقارير من جانب أجهزة خدمات الاستخبارات الكورية الجنوبية.
وقال زيلينسكي إن السلطات الأوكرانية لديها معلومات عن تدريب وحدتين من الجيش الكوري الشمالي، كل منهما تضم حوالي 6 آلاف فرد.
وردت موسكو بشكل غير مباشر على تلك التقارير، لكنها تتكبد خسائر فادحة أثناء تقدمها في شرق أوكرانيا.
ووقعت روسيا وكوريا الشمالية اتفاقية شاملة للتعاون الاستراتيجي في يونيو، تشمل أيضا تبادل المساعدة في حال تعرض أي منهما لهجوم من دولة أخرى.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:51

بسبب شطائر ماكدونالدز .. وفاة شخص وإصابة العشرات بأميركا

09:43

الصفدي يغادر إلى باريس للمشاركة بمؤتمر وزاري دولي لدعم لبنان

09:39

شواغر لحملة البكالوريوس لوظيفة معلم

09:35

قمة الملك وولي العهد السعودي .. تمتين للجبهة العربية و”أملٌ” بانفراجة قريبة”

09:30

قمة قازان

09:28

العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : قمة الملك وولي العهد السعودي .. تمتين للجبهة العربية و”أملٌ” بانفراجة قريبة

09:26

Orange Jordan is the Exclusive Telecom Partner of TEDx at University of Jordan

09:21

السجن 5 سنوات لمسؤول بنكي بتهمة الاختلاس

09:12

صواريخ حزب الله توقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون

09:07

حركة إسرائيلية تشرع بتسجيل عائلات يهودية للإستيطان في غزة

05:26

بعد إنذارات أدرعي… تجدد الغارات على الضاحية

04:19

الصفدي لبلينكن: لا شيء يبرر استمرار “إسرائيل” في عدوانها

وفيات
وفيات الثلاثاء 22-10-2024وفيات الاثنين 21-10-2024وفيات الأحد 20-10-2024وفيات الجمعة 18-10-2024وفيات الخميس 17-10-2024