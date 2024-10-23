بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

صواريخ حزب الله توقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون

منذ ساعة واحدة
صواريخ حزب الله توقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون

وطنا اليوم:أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية بسماع دوي انفجار في تل أبيب ووقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون، في حين تحدث الإسعاف الإسرائيلي عن تلقيه بلاغات جراء التدافع نحو الملاجئ.
وقال الجيش الإسرائيلي إن صافرات الإنذار أطلقت في شمال ووسط إسرائيل ومنطقة تل أبيب الكبرى. وأكد سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال أنه اعترض صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه وسط إسرائيل.
وفي الأثناء أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باعتراض صاروخ في أجواء مدينة بتاح تكفا شمال شرقي تل أبيب، كما أكدت اعتراض صاروخين في أجواء مطار رامات ديفيد العسكري في مرج بن عامر شرق حيفا.
وبدوره قال الإسعاف الإسرائيلي إنه تلقى بلاغات عن إصابات إثر التدافع بالطريق نحو الملاجئ بعد إطلاق صواريخ على وسط البلاد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:22

لأول مرة .. الكيان يسقط براميل متفجرة على شمال غزة

10:09

بلينكن: على إسرائيل الرد على هجوم إيران بطرق لا تؤدي إلى تصعيد أكبر

10:01

قبيل ايام من الانتخابات .. بايدن: رعب من عودة ترامب للبيت الأبيض

09:55

زيلينسكي يهاجم كوريا الشمالية: لا تحترم حياة البشر

09:51

بسبب شطائر ماكدونالدز .. وفاة شخص وإصابة العشرات بأميركا

09:43

الصفدي يغادر إلى باريس للمشاركة بمؤتمر وزاري دولي لدعم لبنان

09:39

شواغر لحملة البكالوريوس لوظيفة معلم

09:35

قمة الملك وولي العهد السعودي .. تمتين للجبهة العربية و”أملٌ” بانفراجة قريبة”

09:30

قمة قازان

09:28

العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : قمة الملك وولي العهد السعودي .. تمتين للجبهة العربية و”أملٌ” بانفراجة قريبة

09:26

Orange Jordan is the Exclusive Telecom Partner of TEDx at University of Jordan

09:21

السجن 5 سنوات لمسؤول بنكي بتهمة الاختلاس

وفيات
وفيات الثلاثاء 22-10-2024وفيات الاثنين 21-10-2024وفيات الأحد 20-10-2024وفيات الجمعة 18-10-2024وفيات الخميس 17-10-2024