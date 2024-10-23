صواريخ حزب الله توقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون

وطنا اليوم:أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية بسماع دوي انفجار في تل أبيب ووقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون، في حين تحدث الإسعاف الإسرائيلي عن تلقيه بلاغات جراء التدافع نحو الملاجئ.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صافرات الإنذار أطلقت في شمال ووسط إسرائيل ومنطقة تل أبيب الكبرى. وأكد سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال أنه اعترض صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه وسط إسرائيل.

وفي الأثناء أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باعتراض صاروخ في أجواء مدينة بتاح تكفا شمال شرقي تل أبيب، كما أكدت اعتراض صاروخين في أجواء مطار رامات ديفيد العسكري في مرج بن عامر شرق حيفا.

وبدوره قال الإسعاف الإسرائيلي إنه تلقى بلاغات عن إصابات إثر التدافع بالطريق نحو الملاجئ بعد إطلاق صواريخ على وسط البلاد.