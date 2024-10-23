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حركة إسرائيلية تشرع بتسجيل عائلات يهودية للإستيطان في غزة

منذ ساعة واحدة
حركة إسرائيلية تشرع بتسجيل عائلات يهودية للإستيطان في غزة

وطنا اليوم:أعلنت حركة “ناشالا” الاستيطانية “الإسرائيلية” تسجيل 700 عائلة للانتقال للسكن في 6 مستوطنات محتملة في قطاع غزة.
وأعربت الحركة عن أملها في البدء ببناء هذه المستوطنات خلال عام.
وأكدت نيتها إعادة ملء المناطق التي تصفها بـ”المحررة” في غزة بالمجتمعات اليهودية.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوان هعلى قطاع غزة لليوم الـ383 مستهدفا المدنيين والبنى التحتية في القطاع، في سعيه إلى تهجير الفلسطينيين.


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