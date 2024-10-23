الأردن يعلن تأجيل زيارة بلينكن دون إبداء الأسباب

وطنا اليوم_أعلنت وزارة الخارجية، الثلاثاء، تأجيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التي كانت مقررة للمملكة غدا الأربعاء دون إبداء أسباب.

ويجري بلينكن جولة في المنطقة هي الحادية عشرة منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي كان من المقرر أن تشمل “إسرائيل” والأردن وقطر.

ولم توضح الخارجية تفاصيل تأجيل الزيارة، أو ما إذا كانت بطلب أردني أو أمريكي، وكذلك ما إذا كانت ستجرى في وقت لاحق أم لا.

ويزور بلينكن السعودية، الأربعاء، لإجراء مباحثات بشأن التطبيع بين المملكة و”إسرائيل”، بحسب ما أفاد مسؤول أمريكي.

وقال المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه، إن بلينكن سيتوجه الأربعاء إلى الرياض عوضا عن محطته المقررة سابقا في الأردن بسبب مقتضيات الجدولة.