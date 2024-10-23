الصفدي لبلينكن: لا شيء يبرر استمرار “إسرائيل” في عدوانها

وطنا اليوم_تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اتفق خلاله الوزيران على تأجيل الزيارة التي كان سيقوم بها بلينكن إلى المملكة غداً.

واتفق الوزيران على أن يلتقيا في وقت قريب يحدده الطرفان.

وبحث الصفدي وبلينكن التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، حيث أكد الصفدي ضرورة التحرك الفوري لإنهائه بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللا شرعية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

كما شدد الصفدي على أن لا شيء يبرر استمرار “إسرائيل” في عدوانها، مؤكدا وجوب إنهاء الكارثة التي تفاقمها “إسرائيل” في شمال غزة حيث تصعد عدوانها وتمنع دخول الغذاء والدواء في خرق واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وحذر الصفدي من أن “إسرائيل” تدفع المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وبحث الوزيران الأزمة الإنسانية في قطاع غزة كله وجهود إيصال مساعدات كافية وفورية إليه.

كما أكد الصفدي ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان فورياً وتطبيق القرار 1701 بالكامل.

إلى ذلك، يغادر الصفدي عمّان إلى باريس غداً للمشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته الذي تستضيفه فرنسا.