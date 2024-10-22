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عاجل – الجيش الإسرائيلي يطلب إخلاء مبان جديدة في الضاحية الجنوبية لبيروت

منذ 8 ثواني
عاجل – الجيش الإسرائيلي يطلب إخلاء مبان جديدة في الضاحية الجنوبية لبيروت

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