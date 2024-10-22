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أخر المستجدات
21:53
عاجل – الجيش الإسرائيلي يطلب إخلاء مبان جديدة في الضاحية الجنوبية لبيروت
20:45
المستشفيات الخاصة: تعهد حكومي بتخفيف قيد الفيزا على المرضى
20:34
مصادر : تل ابيب مستعدة لعدم استهداف منشآت نووية ونفطية إيرانية
20:30
تحت الرعاية الملكية السامية الخرابشة يفتتح أعمال المؤتمر الجيولوجي الدولي الحادي عشر
20:08
الوحدات يعود بانتصار ثمين من طاجيكستان
19:55
مشهد يحبس الأنفاس.. صاروخ إسرائيلي يدمر مبنى سكني في بيروت
19:40
الملك يعود إلى أرض الوطن
19:32
مؤتمر الأردنية للعلوم التربوية يبحث تطوير الإدارة والإشراف التربوي
19:29
مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء يفتتح مصنع الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية بحلته المطورة
19:27
مؤتمر TEDx يحط رحاله في الجامعة الأردنية وأورنج الأردن شريك الاتصالات الحصري
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عاجل – الجيش الإسرائيلي يطلب إخلاء مبان جديدة في الضاحية الجنوبية لبيروت
منذ 8 ثواني
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24 ساعة
20:45
المستشفيات الخاصة: تعهد حكومي بتخفيف قيد الفيزا على المرضى
20:34
مصادر : تل ابيب مستعدة لعدم استهداف منشآت نووية ونفطية إيرانية
20:30
تحت الرعاية الملكية السامية الخرابشة يفتتح أعمال المؤتمر الجيولوجي الدولي الحادي عشر
20:08
الوحدات يعود بانتصار ثمين من طاجيكستان
19:55
مشهد يحبس الأنفاس.. صاروخ إسرائيلي يدمر مبنى سكني في بيروت
19:40
الملك يعود إلى أرض الوطن
19:32
مؤتمر الأردنية للعلوم التربوية يبحث تطوير الإدارة والإشراف التربوي
19:29
مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء يفتتح مصنع الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية بحلته المطورة
19:27
مؤتمر TEDx يحط رحاله في الجامعة الأردنية وأورنج الأردن شريك الاتصالات الحصري
19:20
المنطقة العسكرية الشمالية تنفذ تمريناً عسكرياً بدون قطاعات (يوم الفرقان)
19:16
رئيس الوزراء يلتقي سفراء من دول الخليج العربية لدى الأردن
19:14
أكثر من مليون إسرائيلي دخلوا الملاجئ بعد تسلل مسيرتين
وفيات
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حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن