المستشفيات الخاصة: تعهد حكومي بتخفيف قيد الفيزا على المرضى

وطنا اليوم:قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور نائل المصالحة،الثلاثاء، إن رئيس الوزراء جعفر حسان تجاوب بشكل كبير مع مسألة الجنسيات المقيدة من الدول التي كانت مستهدفة بالسياحة العلاجية.

وجاء ذلك عقب اجتماع الاثنين جاء استكمالاً للقاء رئيس الوزراء جعفر حسان رؤساء النَّقابات الصحيَّة، أكد خلاله حرص الحكومة على التَّعاون مع القطاع الخاص وجميع الجهات المعنية بالسّياحة العلاجيَّة والاستفادة من المكانة الطبيَّة المميَّزة للأردن في العالم.

ولفت المصالحة في تصريحات إلى أن الحوار مع رئيس الوزراء ركز على أهم نقطة وهي الجنسيات المقيدة وهي مسألة معلقة منذ عام 2016، موضحا أن التقييد استهدف دول كانت تاريخيا معظم المرضى يأتون منها.

وبين المصالحة بأن رئيس الحكومة تعهد بسلسلة من الإجراءات لتخفيف قيد “الفيزا” على المرضى ومرافقيهم، موضحا أن المستشفيات الخاصة بانتظار قرار من وزارة الداخلية بهذا الشأن.

“معظم مرضى الأردن كانوا يأتون من العراق اليمن وسوريا والسودان وليبيا، وغيرها من الدول لكن التحدي ركز على هذه الدول” بحسب المصالحة.

وأشار إلى أن أول الدول التي حلت مشكلتها هي ليبيا، حيث سيرت الملكية الأردنية أول رحلة إلى طرابلس الاثنين، وستكون هناك رحلة إلى بن غازي قريبا، مضيفا أن وزير الداخلية مازن الفراية وعد بأن تصبح ليبيا من الجنسيات غير المقيدة.

وقدر المصالحة “تراجع قطاع السياحة العلاجية بنسبة لا تقل عن 40%”، موضحا أن القطاع تعطل بسبب الأحداث في الإقليم مؤخر