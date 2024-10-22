الوحدات يعود بانتصار ثمين من طاجيكستان

وطنا اليوم:سجل فريق الوحدات الأردني انتصارا مهما على مستضيفه استقلال دوشنبه الطاجيكي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت اليوم الثلاثاء على ملعب استقلال الدولي، لحساب الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2.

وسجل هداف الفريق بهاء فيصل هدف الفوز الثمين عند الدقيقة 52 من زمن المباراة.

ورفع الوحدات رصيده إلى 7 نقاط، في المركز الثاني خلف الشارقة المتصدر بذات الرصيد، والمتقدم بفارق الأهداف بعد فوزه على سباهان أصفهان الإيراني بنتيجة 3-1.

وأدرك الوحدات منذ بداية المباراة أن الفوز وحده هو الكفيل باقترابه أكثر من التأهب للدور الثاني، فكان الطرف الأفضل منذ بداية المباراة ولم يرهبه الفريق الطاجيكي الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره.

الوحدات واصل اعتماده على ثلاثي الهجوم بهاء فيصل ومهند سمرين وسيزار ومن خلفهم الثلاثي عامر جاموس ويوسف أبو الجزر ومحمود شوكت وهو ما مكنه من السيطرة المطلقة وعدم السماح أبدا للفريق المستضيف أن يتقدم نحو مرماه.

بقي الوحدات مصمما على زيارة الشباك فكان له ما أراد عندما ارتقى البديل شوقي القزعة لكرة عرضية لتتهادى نحو بهاء فيصل الذي سددها بكل قوة في الشباك مسجلا الهدف الأول عند الدقيقة 52.

استقلال دوشنبه تحسن بعد إجراء عدد من التبديلات وهدد مرمى حارس الوحدات الفاخوري.

وبقي الفريق الأردني الأخطر في الهجمات المرتدة وأضاع الكثير من الفرص لتعزيز تقدمه بسبب تسرع لاعبيه وقلة تركيزهم، وظل محافظا على ثباته الدفاعي ليخطف أهم النقاط.