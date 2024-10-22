مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء يفتتح مصنع الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية بحلته المطورة

وطنا اليوم:أعاد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، اليوم الثلاثاء، افتتاح مصنع الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية في موقع أم العمد بحلته المطورة وبحضور رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور عبدالجبار الكبيسي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عدنان بدوان.

وأشار مهيدات إلى أن زيارة المصنع تأتي استكمالا لعدة زيارات سابقة لمتابعة التحديثات على المصنع وتقديم التوصيات الفنية، وضمن سلسة الجولات الميدانية المتواصلة على مختلف المنشآت الدوائية والغذائية في المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في دعم الصناعة الدوائية للمحافظة على صدارتها وتنافسيتها وسمعتها المتميزة ودعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن تبسيط الإجراءات أمامها لا سيما في مجال تسريع وتبسيط إجراءات تسجيل الأدوية المحلية لتوفر بدائل علاجية متنوعة بأسعار مناسبة للمواطن .

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور عبدالجبار الكبيسي إلى أن إعادة افتتاح مصنع الشركة جاء بعد الانتهاء من عمليات التحديث والتطوير الشاملة وفقًا لأحدث المعايير العالمية في الصناعة الدوائية وبدعم وإشراف مباشر من مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء وفريق العمل وضمن استراتيجية الشركة الهادفة إلى تعزيز القدرات الإنتاجية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

وأضاف أنه تم إدخال أحدث الآلات والتقنيات المتقدمة ذات المواصفات العالية ما يعزز الطاقة الإنتاجية واستدامة العمليات فضلا عن تطوير البنية التحتية لمرافق التصنيع والتعبئة والتخزين، لضمان أعلى معايير السلامة في كافة مراحل الإنتاج، لافتا إلى أن التحديث يُعدّ نقلة نوعية في مسيرة الشركة، للتوسع في الأسواق الخارجية.

من جهته أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عدنان بدوان التزام الشركة بالاستمرار في تقديم أفضل المنتجات الدوائية بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، وخدمة الوطن والمواطن، ما يسهم في تقدم المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين.

وتجول مهيدات في مرافق المصنع واطلع على آلية تعبئة الكبسولات وكبس الحبوب ومناطق تحضير وتعبئة وتغليف المستحضرات السائلة والصلبة وشبه الصلبة.