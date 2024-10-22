مؤتمر TEDx يحط رحاله في الجامعة الأردنية وأورنج الأردن شريك الاتصالات الحصري

وطنا اليوم:في الوقت الذي حطت فيه النسخة المحلية من مؤتمرTEDx العالمي رحالها في الجامعة الأردنية لتمكين جيل جديد من القادة عبر صنع الإلهام وتعزيز التجارب وتبادل النجاحات والتحديات، قدمت أورنج الأردن رعايتها كشريك الاتصالات الحصري للحدث الذي يأتي في شكل جلسات قصيرة ملهمة لكن آثارها طويلة المدى.

وجاءت رعاية أورنج لمؤتمر TEDxJU الذي عقد في مسرح أكاديمية الجامعة الأردنية واستضاف نخبة من المتحدثين المتميزين في عدد كبير من المجالات، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الجامعة الأردنية حيث هدفت هذه النسخة من المؤتمر التي عقدت تحت عنوان “المهمة X” إلى تمكين الطالبات والطلاب من استكشاف قوتهم الكامنة من خلال الغوص بعمق في المعاني غير المحدودة للحرف “X” لأن كلمة السر للتميز هي الإمكانيات والفرص المستمرة والتي لا تعترف بالتحديات.

واعتبرت الشركة هذه الفعالية واحدة من المنصات الشبابية التي تحتفي بالإلهام وتؤمن بأهمية التأثير الإيجابي وتحرص على صنع الفرق المجتمعي من خلال القيادة بالمثل، كما أعربت عن فخرها بالدور الذي تلعبه الجامعة الأردنية، التي تعد صرحاً تعليمياً راسخاً يخرّج آلاف المبدعات والمبدعين كل عام، في تشكيل مستقبل الشباب وتمكينهم من قيادة جهود النمو الوطنية على مختلف المستويات.

ومن الجدير بالذكر أن أورنج الأردن شريك دائم لمؤتمر TEDx في الأردن، والذي انطلق على المستوى العالمي عام 1984 وشكل منذ ذلك الحين ملتقى لجميع الخبراء والمؤثرين والملهمين من جميع أنحاء العالم.

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