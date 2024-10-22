أكثر من مليون إسرائيلي دخلوا الملاجئ بعد تسلل مسيرتين

وطنا اليوم:دوّت صفارات الإنذار في مدينة نهاريا والمناطق المحيطة بها شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط أنباء عن اشتباه بتسلل مسيّرة أُطلقت من لبنان.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن أكثر من مليون “إسرائيلي” من الحدود الشمالية حتى جنوب حيفا دخلوا إلى الملاجئ بسبب استمرار صافرات الإنذار لأكثر من 10 دقائق.

وقال مصدر إن جيش الاحتلال فشل في اعتراض المسيرتين رغم مرور نحو نصف ساعة على تسللهما.

ووفقًا للتقارير، لم يتم اعتراض المسيرات التي يُعتقد أنها انطلقت من لبنان ووصلت إلى منطقة وادي عارة.

وقال جيش الاحتلال: “نبذل جهودا لتتبع الهدف الذي تسبب في إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة واعتراضه”.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال إنه تم رصد تسلل طائرات مسيرة نحو الجليل وحيفا والكرمل ويتم بذل جهود لتتبعها واعتراضها.

كما سُمع دوي صافرات الإنذار في قاعدة “رمات دافيد” العسكرية، إضافة إلى قواعد عسكرية أخرى في مناطق “زفولون” و”رامات دافيد”.