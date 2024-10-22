قيادات حزب إرادة تعقد إجتماع مع الأمين العام نضال البطاينة لمناقشته بموضوع إستقالته، وتتفق على خارطة الطريق 

وطنا اليوم_عقدت قيادات حزب إرادة ممثلة بكل من رئيس المجلس الوطني المكلف مها الطراونة، ورئيس المجلس المركزي عمر ملحس، والأمين العام المستقيل نضال البطاينة ورئيس مجلس الحكماء اللواء المتقاعد عبد الجليل المعايطة، والنائب الأول لرئيس المجلس المركزي د. محمد أبو هديب العبادي والنائب الثاني د. موسى شتيوي والنائب الأول لرئيس مجلس الحكماء م. مالك حداد، والنائب الأول للأمين العام المحامي زيد العتوم إجتماع صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢٢ في المقر الرئيسي للحزب حيث تحاورت قيادات الحزب مع البطاينة في موضوع إستقالته وأسبابها وإمكانية العدول عنها وأكد البطاينة على أسباب إستقالته كما أعلن عنها بكل شفافية وهي ظروف شخصية وعائلية مع تأكيده على واجبه والتزامه الوطني والحزبي في بقاؤه عضو فاعل في الحزب وداعم لقيادته الجديدة سواء المرحلية أو المنتخبة، ولكن قرار إستقالته هو نهائي لا رجعة فيه كما عبر البطاينة.

هذا وتم الطلب منه تمديد فترة بقاؤه في الأمانة العامة حيث أن تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٤ الذي حدده في إستقالته هي فترة غير كافية، ووافق الأمين العام على طلب زملاؤه بالبقاء في مهامه حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري ، كما بحثت قيادة الحزب موضوع موعد إجتماع المجلس المركزي لإنتخاب أمين عام جديد على ضوء النظام الأساسي وإستقر الرأي على أن لا يكون الموعد قريب وذلك للتركيز على موضوع الكتلة البرلمانية ووضعها تحت قبة البرلمان من حيث التحالفات وانتخابات المكتب الدائم واللجان، وأن لا يكون الموعد بعيد بحيث لا يتم التأثير على الديمقراطية الداخلية للحزب وعدم طول المرحلة الإنتقالية بغياب أمين عام منتخب وهذا ما أيده أعضاء الكتلة البرلمانية قبل بيوم من الإجتماع ، وإستقر الرأي بالإجماع على أن يجتمع المجلس المركزي خلال شهر شباط ٢٠٢٥ لإنتخاب أمين عام جديد، ولحين إنتخاب الأمين العام أجمع الحضور على تكليف النائب الأول للأمين العام المحامي زيد العتوم حكما بمهام الأمين العام.

هذا ووجهت قيادات الحزب رسالة للهيئة العامة شكروا بها الأمين العام على جهوده ووقته خلال الفترة الماضية وشرحوا لهم خطوات المرحلة الانتقالية، وأكدت قيادات الحزب للهيئة العامة أن حزبهم راسخ ويسير بالإتجاه الصحيح لتنفيذ رؤيته وبرنامجه وديدنه نظامه الأساسي وديموقراطيته الداخلية وأن الأمين العام المستقيل نضال البطاينة سوف يبقى عنصرا فاعلا في الحزب.