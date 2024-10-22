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بنك القاهرة عمّان يشارك في فعاليات شهر التوعية بسرطان الثدي

منذ ساعة واحدة
بنك القاهرة عمّان يشارك في فعاليات شهر التوعية بسرطان الثدي

وطنا اليوم:ضمن أهدافه الاستراتيجية في دعم المجتمع المحلي وما يشمل ذلك من زيادة الوعي العام لدى المجتمع، أقام بنك القاهرة عمّان فعاليات توعوية بمرض سرطان الثدي، وذلك بمناسبة شهر التوعية من سرطان الثدي.
وتضمّنت الفعاليات عدة نشاطات منها “محاضرات توعوية، وطرح قصص نجاح، واقامة نشاط دكان الخير، بالإضافة إلى منح فحوصات سريرية مجانية للراغبات بإجراء الفحص.
تأتي الفعاليات استكمالا لنشاطات بنك القاهرة عمّان في محاربة مرض السرطان، إذ يُقدّم البنك ومنذ سنوات الدعم لجميع فعاليات مركز الحسين للسرطان.
يشار الى ان الفعالية تنطلق في شهر تشرين أول من كلّ عام حملة واسعة على مستوى العالم للتوعية بمرض سرطان الثدي، بهدف تشجيع السيدات على اجراء الفحوصات اللازمة للكشف المبكر عن المرض باعتبار اكتشاف المرض في مراحل مبكرة يرفع فرص الشفاء منه.


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