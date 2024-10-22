مصادر: الاشتباه بموظفة بالبنتاغون بتسريب خطط الرد على إيران

وطنا اليوم:أكد مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) أنه يحقق في تسريب وثائق خطة إسرائيل للرد على إيران، وفق ما نقلته عنه صحيفة واشنطن بوست.

كما قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، إن التحقيق الذي تجريه دوائر الاستخبارات في واشنطن بشأن تسريب وثائق الخطة العسكرية الإسرائيلية لضرب إيران إلى جهات في طهران، بدأ يشير إلى”الاشتباه” بضلوع موظفة كبيرة في البنتاغون.

وأضاف المسؤول الأميركي أن الموظفة المشتبه بها في عملية تسريب وثائق الخطة العسكرية الإسرائيلية لضرب إيران هي أميركية – إيرانية الأصل وتدعى آريان طبطبائي.

وفي انتظار الإعلان عن نتائج التحقيق الرسمي، أوضح المسؤول أنه تم إبلاغ لجان الاستخبارات والقوات المسلحة في الكونغرس بهذا الأمر، خصوصا وأن المشتبه بها تمتلك “تصريحا سريا عالي المرتبة والذي يمنحها حق الإطلاع على معلومات سرية للغاية.

وكان أعضاء في الكونغرس الأميركي، وخصوصا من الجمهوريين، ربطوا اسم المشتبه بها في التحقيقات التي طالت الموفد الأميركي إلى إيران روبرت مالي، والذي أحيل إلى التحقيق بعد الاشتباه بأنه تصرف بمعلومات سرية من دون أخذ إذن مسبق وأنه أقام اتصالات مع شخصيات إيرانية بشكل سري.

وكانت واشنطن قد فتحت تحققا في تسريب غير مصرح به للوثائق السرية التي تتضمن تقييما بشأن خطط إسرائيل للهجوم على إيران، وفقا لثلاثة مسؤولين أميركيين تحدثوا لوكالة “أسوشيتد برس”.

وأشار مسؤول رابع إلى أن الوثائق تبدو رسمية وحقيقية.

وتعزى الوثائق إلى الوكالة الوطنية الأميركية للاستخبارات الجغرافية المكانية ووكالة الأمن القومي، وتشير إلى أن إسرائيل مستمرة في نقل أصول عسكرية من أجل شن هجوم عسكري ردا على الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني المكثف الذي وقع في أول أكتوبر الجاري.

وكانت الوثائق متاحة للمشاركة في إطار تحالف “خمس أعين” الاستخباراتي، الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا.