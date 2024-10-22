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روبوتات تنظيف عالية التقنية في مطار الملكة علياء الدولي

منذ ثانيتين
روبوتات تنظيف عالية التقنية في مطار الملكة علياء الدولي

وطنا اليوم:أعلنت مجموعة المطار الدولي إدخال أربعة روبوتات تنظيف متطورة في مطار الملكة علياء الدولي، بالتعاون مع شركة مينا لإدارة المرافق. وتمثل هذه المبادرة تقدمًا كبيرًا في عمليات التنظيف وتخصيص الموارد والكفاءة الشاملة، مما يسلط الضوء على التزام مجموعة المطار الدولي بتبني التكنولوجيا والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية للمسافرين وفريق العمل والزوار.
تأتي هذه الخطوة في إطار التحول الشامل في خدمات تنظيف المرافق الذي بدأ في تشرين الأول من العام الماضي مع شركة مينا لإدارة المرافق؛ وهي مشروع مشترك بين شركة إليغانسيا لإدارة المرافق التابعة لمجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. وشركة توتال كير لإدارة المرافق. وتتضمن هذه الشراكة الاستراتيجية خدمات التنظيف والحراسة لجميع مناطق مبنى المسافرين، والتنظيف على ارتفاعات عالية، وتعقيم مبنى المسافرين، وفصل النفايات.
بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد الشراكة من جمع البيانات وتحليلها في الوقت الفعلي لتبسيط عمليات التنظيف استجابة لأنماط حركة المسافرين والاحتياجات المتطورة. يتيح هذا النهج المرتكز على التكنولوجيا لطاقم التنظيف التعامل مع المناطق التي تشهد حركة كثيفة بشكل استباقي وضمان بيئة نظيفة باستمرار.
صرح نيكولا دفيليير، الرئيس التنفيذي لمجموعة مطار الملكة علياء الدولي، قائلًا: “نسعى باستمرار إلى تقديم مرافق استثنائية لمسافرينا وفريق عملنا وزوارنا لتوفير تجربة مريحة أثناء وجودهم في مطار الملكة علياء الدولي. بالتعاون مع شركة مينا لإدارة المرافق، نلتزم بتعزيز رحلتنا إلى المطار، ووضع معايير جديدة للنظافة والراحة، مع التأكيد على سعينا الدؤوب لتوفير أجواء ترحيبية يشعر فيها المسافرون وكأنهم في بيتهم”.
وبدوره، أشاد عبود أبو غربية، الرئيس التنفيذي لشركة مينا لإدارة المرافق بالشراكة مع مجموعة مطار الدولي، وأضاف: “سعداء بإسهامنا الأخير في مطار الملكة علياء الدولي، من خلال توفير أربعة روبوتات تنظيف متطورة وعالية التقنية. يعكس هذا التعاون التزامنا بالاستفادة من أحدث التقنيات لتعزيز الكفاءة التشغيلية والحفاظ على أعلى معايير النظافة في أحد أهم مراكز الطيران في المنطقة. هدفنا هو دعم الجهود المستمرة للمطار لتوفير بيئة آمنة ومُرحِّبة للمسافرين، ونتطلع إلى العمل معًا لتحقيق هذه الرؤية”.


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