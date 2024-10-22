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وزير البيئة ضمن أكثر 10 قادة مؤثرين في تحقيق الاستدامة

منذ 15 ثانية
وزير البيئة ضمن أكثر 10 قادة مؤثرين في تحقيق الاستدامة

وطنا اليوم:اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط قائمتها الثانية لقادة الاستدامة لعام 2024، والتي ضمت الدكتور معاوية الردايدة وزيرة البيئة ضمن أكثر 10 قادة حكوميين في الشرق الأوسط يدفعون تحقيق الاستدامة، حيث تضم القائمة رواد الاستدامة والشركات الأكثر التزامًا بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتتخذ إجراءات إيجابية نحو تحقيق الاستدامة.
وتم اختيار الردايدة، ضمن القادة الحكوميين الذين يعملون على إحداث تغييرات إيجابية وبنّاءة لتحقيق الاستدامة لمواجهة تحديات تغير المناخ، من خلال خلق بيئة تمكينية أكثر نحو التحول الأخضر، ويتمتع الدكتور ردايدة بخبرة كبيرة في العمل بالحكومة والمنظمات غير الحكومية، حيث يعتبر التصحر وتراجع الموارد المائية وتلوث الهواء من أبرز التحديات البيئية التي تواجه الأردن حاليًا.
وحقق الأردن تقدما في مؤشر الأداء البيئي العالمي (EPI) لعام 2024، 7 مراتب وحصلت على المرتبة 74 عالميًا في التصنيف العام، الأمر الذي يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها الأردن في تحسين أداء البيئة، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة


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