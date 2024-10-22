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الحكومة : أمن الحدود أمر سيادي كبير لا يجب انتهاكه

منذ 19 ثانية
الحكومة : أمن الحدود أمر سيادي كبير لا يجب انتهاكه

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن الموقف الحكومي بشأن “حادثة البحر الميت” كان قويا، والحكومة معنية بأمن واستقرار المملكة، وأمن الحدود أمر سيادي كبير ولا يجب أن يكون هناك في حال من الأحوال انتهاك لهذه الحدود.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء، الثلاثاء، للحديث عن أهم قرارات مجلس الوزراء، أن الحكومة معنية بالحفاظ على خطابها الإعلامي والسياسي بأعلى درجات المسؤولية بما يتماهى مع الثوابت الوطنية التي تؤكد على الأمن والاستقرار، وعدم استحضار أي مشاهد تحدث في دول إقليمية لتكون موجودة في الأردن.
“نمر بظرف دقيق وصعب في الإقليم، وعلينا جميعا أن نستمر بالتأكيد على تحصين بلدنا ومحاولة حمايته من كل الأخطار الموجودة في الإقليم”، وفق الناطق الحكومي.
وأوضح المومني أن الأردن يناصر الشعب الفلسطيني وواجب عليه، والأردن القوي والمستقر الآمن هو الأقدر على مناصرة الشعب الفلسطيني.


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