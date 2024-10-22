المومني: اتفاقية لإنشاء مركز تدريب أردني ألماني لحركة العمالة

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، الثلاثاء، إن مجلس الوزراء أقر اتفاقية لإنشاء مركز تدريب أردني ألماني لحركة العمالة.

وأضاف المومني خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء، أن الاتفاقية توفر فرصا تدريبية لزيادة مهارات الأردنيين للمنافسة في سوق العمل، كما أنها توفر فرص عمل للأردنيين المهتمين بالعمل في ألمانيا.

وأوضح أن مجلس الوزراء أقر نظاما معدِّلا لنظام الجمعية الخيرية لأفراد الأمن العام لسنة 2024م، انسجاما مع تعديل قانون الأمن العام عام 2020م، والذي تم بموجبه دمج مديرية الدفاع المدني وقوات الدرك بمديرية الأمن العام.

كما جرى إقرار نظام معدل لنظام صندوق التقاعد والإعانات للمهندسين الزراعيين، ونظام معدل لنظام صندوق التكافُل الاجتماعي لمقاولي الإنشاءات الأردنيين؛ بناء على قرارات من الهيئة العامة لكلتا النقابتين.

وأقر المجلس أيضا، نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني؛ بهدف ضمان جودة خدمات الأمن السيبراني وتعزيز إشراف المركز الوطني للأمن السيبراني ورقابته عليها.

ولفت المومني، إلى أنه تمت الموافقة على إيصال خدمات التيار الكهربائي لمشاريع زراعية ومرافق خدمية مهمة في عدد من المناطق.

ووافق مجلس الوزراء أيضا، على السير في الإجراءات اللازمة لاستكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي شمال شرق محافظة البلقاء؛ بهدف رفع كفاءة قطاعيّ المياه والصرف الصحي وإنشاء محطة تنقية حديثة تخدم مناطق جديدة في المنطقة يستفيد من خدماتها قُرابة 200 ألف مواطن والمشاريع السياحية في منطقة تل الرمان.

كما وافق المجلس، على تعديل حدود منطقة الصوان التنموية في محافظة عجلون؛ لغايات إنشاء متنزه قومي في المنطقة، وهو مشروع مكمل لمشروع تلفريك عجلون.

ومنح مجلس الوزراء، شركة صوت الجيل للخدمات الإعلامية رخصة بث البرامج الإذاعيَّة على موجة FM لتغطية محافظة العاصمة لمحطتها الإذاعية (إذاعة عين الأمل).

وبيّن المومني، أن مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه اليوم آليات متابعة أعمال الحكومة الميدانية فيما يتعلق بجهود التنمية والخدمات والتواصل مع المجتمع.

وبحسب المومني، فإن النقاش في مجلس الوزراء تركَّز على سير العمل في اجتماعات مجلس الوزراء الشهرية في المحافظات، والزيارات الميدانية لدولة رئيس الوزراء.

واستعرض مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم الثلاثاء، سير العمل في المشاريع التي تم إقرارها في جلسته بمحافظة الكرك، وستكون المتابعة دورية ومستمرة وموثقة ومعلنة.

وأكد المومني أنه سيتم الإعلان عن سير العمل في المشاريع عبر لوحة إلكترونية تبرز التقدم في العمل وتُحدَّث بشكل دوري، وستكون متاحه أمام المواطنين.