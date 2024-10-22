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عشرات القتلى بهجوم للجيش على مسجد وسط السودان

منذ 18 ثانية
A fighter loyal to Sudan's army chief Abdel Fattah al-Burhan holds up a weapon backdropped by the minaret of a mosque, during a graduation ceremony in the southeastern Gedaref state on May 27, 2024. Sudan has been in the throes of conflict for over a year between the regular army led by de facto ruler Abdel Fattah al-Burhan and the RSF led by his former deputy Mohamed Hamdan Daglo. (Photo by AFP)

وطنا اليوم:قالت لجنة من الناشطين المحليين، اليوم الثلاثاء، إن 31 شخصا قتلوا في غارة جوية للجيش السوداني على مسجد في مدينة ود مدني بوسط السودان يوم الأحد.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن لجنة المقاومة في ود مدني، وهي واحدة من مئات المجموعات التطوعية التي تنسق المساعدات في جميع أنحاء البلاد التي مزقتها الحرب، إن الهجوم وقع “بعد صلاة العشاء” واستهدف مسجد الشيخ الجيلي ومحيطه في حي الامتداد الغربي، في عاصمة ولاية الجزيرة جنوب الخرطوم مباشرة.
وشهدت وتيرة الصراع في السودان ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث بلغ العنف أعلى مستوى له منذ اندلاع القتال منتصف أبريل 2023.
ويأتي هذا بالتوازي مع الانتشار المخيف للأمراض المعدية، وارتفاع معدلات سوء التغذية وسط الأطفال.
وفي حين يحاصر الجوع 26 مليون شخص في البلاد، يعاني حوالي 34 بالمئة من الأطفال سوء التغذية أو سوء التغذية الحاد.
ومع تطاول أمد الحرب، تتزايد معاناة العالقين الذين يعيشون تحت أصوات الرصاص والقصف اليومي، ويواجهون قسوة المرض ببطون خاوية.


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