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الملك وولي العهد السعودي يبحثان في الرياض العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

منذ 7 ثواني
الملك وولي العهد السعودي يبحثان في الرياض العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

وطنا اليوم:عقد جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، لقاء تناول العلاقات الأخوية الأردنية السعودية، وأبرز تطورات المنطقة، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
ورحب سمو ولي العهد بجلالة الملك بالمملكة العربية السعودية، ونقل لجلالته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وحمّل جلالة الملك، سمو الأمير محمد بن سلمان تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، متمنيا له موفور الصحة والعافية، ومعربا لسموه عن شكره على حفاوة وحسن الاستقبال.
وأكد جلالته وسمو ولي العهد السعودي خلال اللقاء، الذي عقد في قصر اليمامة بالرياض، اعتزازهما بمتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصهما على توطيد التعاون في شتى المجالات، بما يحقق مصالحهما ويخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
وتم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وخفض التصعيد بالمنطقة.
وشدد جلالته وسمو ولي العهد السعودي على الوقوف الكامل إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين واللبنانيين، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناتهم.
وجدد جلالة الملك التأكيد على أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، وضمان إيصال المساعدات إلى مقاصدها.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفير الأردني في الرياض الدكتور هيثم أبو الفول.
كما حضره عن الجانب السعودي، سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وسمو الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وسمو الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وسمو الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وسمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية الوزير المرافق، والسفير السعودي في عمّان نايف بن بندر السديري، وعدد من كبار المسؤولين.
وكان في استقبال جلالة الملك وسمو ولي العهد لدى وصولهما مطار الملك خالد الدولي بالرياض، سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء وعدد من الأمراء، وكبار المسؤولين.


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