تصفية والي العراق التابع لداعش و8 من قيادات التنظيم

وطنا اليوم:أعلن رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، مقتل مَن يُسمى «والي العراق» في تنظيم «داعش»، في عملية مشتركة شمال العاصمة بغداد.

وقال السوداني، في بيان صحافي، إنه «يبارك لأبناء الشعب العراقي مقتل مَن يُسمى (والي العراق) في تنظيم (داعش) الإرهابي، و8 من كبار قيادات التنظيم».

وأضاف السوداني أن «العملية البطولية النوعية نفذها جهاز مكافحة الإرهاب والأمن الوطني، وبإشراف العمليات المشتركة، واستهدفت جحور الإرهابيين المختبئين بها في جبال حمرين».

وتابع رئيس الحكومة: «نشدّ على أيدي أبطال جميع أبناء قواتنا الأمنية، ونؤكد أنه لا مكان للإرهابيين في العراق، وسنلاحقهم إلى مخابئهم ونقضي عليهم، حتى تتطهر أرض العراق منهم ومن أفعالهم الآثمة».

من جهتها، قالت قيادة العمليات المشتركة، في بيان صحافي، إن العملية أسفرت فجر الثلاثاء، عن «قتل والي العراق، المجرم المدعو جاسم المزروعي أبو عبد القادر، وقادة آخرين من الخط الأول لعصابات (داعش) الإرهابية».وأكد البيان، أن إعلان بقية الأسماء والتفاصيل سيأتي لاحقاً، بعد إجراء عملية الفحص الدقيق (DNA).وأوضحت «العمليات المشتركة»، أن العملية شهدت «إسناداً فنياً، وتبادل معلومات استخبارية دقيقة من قبل قوات التحالف الدولي، وبإشراف ووجود ميداني من رئيس جهاز مكافحة الإرهاب وعدد من القادة الأمنيين والمديرين في جهاز الأمن الوطني، وبالتنسيق والمتابعة من قبل نائب قائد العمليات المشتركة».