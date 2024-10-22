وطنا اليوم:دعا الإعلامي “حسام غرايبة” نقابة المهندسين الأردنيين بإنشاء “مخيم الطفيلة” في غزة وذلك عقب تبرع أبناء حي الطفايلة في عمان بقيمة 500 خيمة للأهل في غزة.

وأعلن “أبناء حي الطفايلة” عن جمع 125 ألف دينار لشراء خيام مقاومة للمطر وإرسالها لغزة بالتنسيق مع اللجنة العليا للإعمار (نقابة المهندسين الأردنيين ونقابة مقاولي الإنشاءات)، ضمن اليوم المفتوح للتبرع.

انطلقت على أثير إذاعة حسنى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء حملة “غزة معا ننصرها 3” وذلك بالشراكة مع اللجنة العليا للإعمار في فلسطين “نقابة المهندسين الأردنيين ونقابة المقاولين”.

وتهدف الحملة إلى توفير خيم بمواصفات خاصة لأهلنا في قطاع غزة، للتخفيف عنهم من معاناة النزوح في ظل فقدان الآلاف منهم لمنازلهم في العدوان الغاشم الذي يشنه الاحتلال عليهم منذ السابع من تشرين أول الماضي 2023.

ويقدر عدد النازحين بحسب آخر إحصائيات الأمم المتحدة بنحو مليوني نازح في جنوب القطاع، فيما لا يزال 400 ألف غزي صامد في شمال القطاع.

وتأتي الحملة استباقا لدخول فصل الشتاء الذي يعرف أهل غزة مآسيه ومآلاته عليهم من غرق الخيم وتبعثرها، فقد عانوا ما عانوه الشتاء الماضي، وشهد العالم وفيات في الرضع والخدج والأطفال تحت سن العامين بسبب قساوة البرد وعدم توفر الإمكانيات لتدفئتهم.

الأردنيون يجودون بأموالهم فداء لغزة

ومنذ بدء اليوم المفتوح جاد الأردنيون بأموالهم، فجميع أطياف المجتمع الأردني من سائق التكسي إلى ربة المنزل وطلبة المدارس والجامعات والأطباء والصيادلة جادوا بأموالهم.

وبصوت محشرج وعيون دامعة اتصل العشرات يتبرعون لغزة آسفين أن هذا أقل القليل.

طرق التبرع لحملة غزة معا ننصرها 3

ويستمر اليوم المفتوح حتى منتصف ليلة اليوم لإغاثة وإيواء أهلنا في غزة وتأمين الخيام المقاومة للمطر لهم عبر طرق المساهمة التالية:

كليك (البنك الإسلامي الأردني): الاسم المستعار: JEAAID.

الإيداع في جميع فروع العلاونة للصرافة وأبو شيخة للصرافة ومشربش للصرافة باسم حملة “غزة معا ننصرها”.

الاتصال على هاتف حسنى خلال اليوم المفتوح: 065399300 أو 0785399300.

إرسال رسالة “واتس آب” بقيمة تبرعك على الرقم: 0785399300.

الإيداع في مجمع النقابات المهنية وجميع فروع نقابة المهندسين وفروع نقابة مقاولي الإنشاءات.

الإيداع لحساب الحملة -البنك الإسلامي الأردني- حساب رقم: 25304 – فرع الشميساني.

رقم الآيبان: JO 86 JIBA0020000025304512400006.

سويفت كود: JIBAJOAM.

الخيم بمواصفات خاصة

وأكد نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي اليوم أن الخيم التي سيتم تأمينها، هي خيم بمواصفات خاصة وتم التعاقد مع شركة أجنبية لتصنيعها ومن ثم مع مصانع أردنية لتوفيرها بالمعايير ذاتها.

وبين الزعبي أن الخيمة مضادة للمطر وللحريق، ومبطنة من داخلها لتجاوز الرطوبة المتسربة من الرمال، وهي تتسع لعائلة مكونة من 4 أفراد.