تعرّف إلى مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

وطنا اليوم:تستعد جماهير كرة القدم لمتابعة الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي تشهد إقامة 9 مباريات قوية ومثيرة، أبرزها مواجهة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، في إعادة لنهائي ويمبلي 2024، الذي توج فيه النادي الإسباني باللقب.

ريال مدريد وبوروسيا دورتموند: صراع جديد بعد نهائي ويمبلي يستضيف ريال مدريد نظيره بوروسيا دورتموند على ملعب “سانتياغو برنابيو” عند الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، في مباراة تحظى باهتمام كبير، حيث يسعى الفريق الألماني للثأر من خسارته في نهائي النسخة الماضية، بينما يطمح ريال مدريد لمواصلة عروضه القوية في البطولة.

ميلان وكلوب بروج: مواجهة لتعزيز الصدارة حيث يلتقي ميلان الإيطالي مع كلوب بروج البلجيكي في مباراة تقام عند الساعة 19:45 بتوقيت السعودية يتطلع فيها الفريقان لتعزيز موقفيهما في المجموعة، حيث يسعى ميلان لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز.

موناكو والنجم الأحمر: مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات في نفس التوقيت، يواجه موناكو الفرنسي فريق النجم الأحمر الصربي في مواجهة مثيرة، يأمل فيها الفريقان بتحقيق الفوز لدعم حظوظهما في التأهل للأدوار القادمة.

مباريات السهرة: منافسات نارية بين كبار أوروبا تقام أيضًا مجموعة من المباريات الهامة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية ومصر، حيث يستضيف أرسنال الإنجليزي فريق شاختار دونيتسك الأوكراني، فيما يلتقي أستون فيلا الإنجليزي بفريق بولونيا الإيطالي في مواجهة صعبة لكلا الفريقين.

يوفنتوس وشتوتغارت: اختبار جديد للسيدة العجوز يوفنتوس الإيطالي يستضيف شتوتغارت الألماني في مواجهة يأمل فيها الفريق الإيطالي بتحقيق الانتصار لمواصلة نتائجه الجيدة في البطولة.

باريس سان جيرمان وآيندهوفن: مواجهة بين الكبار وفي باريس، يستقبل باريس سان جيرمان فريق آيندهوفن الهولندي في لقاء يعد من أبرز مواجهات الجولة، حيث يتطلع الفريق الفرنسي إلى تقديم أداء قوي أمام جماهيره.

مباريات أخرى: منافسات مثيرة في شتورم غراتس وجيرونا يشهد ملعب شتورم غراتس في النمسا مواجهة بين الفريق المحلي وسبورتينغ لشبونة البرتغالي، بينما يلتقي جيرونا الإسباني مع سلوفان براتيسلافا في لقاء منتظر بين الفريقين.

ميلان – كلوب بروج (19:45 بتوقيت السعودية)

موناكو – النجم الأحمر (19:45 بتوقيت السعودية)

أرسنال – شاختار دونيتسك (22:00 بتوقيت السعودية)

أستون فيلا – بولونيا (22:00 بتوقيت السعودية)

يوفنتوس – شتوتغارت (22:00 بتوقيت السعودية)

ريال مدريد – بوروسيا دورتموند (22:00 بتوقيت السعودية)

باريس سان جيرمان – آيندهوفن (22:00 بتوقيت السعودية)

شتورم غراتس – سبورتينغ لشبونة (22:00 بتوقيت السعودية)

جيرونا – سلوفان براتيسلافا (22:00 بتوقيت السعودية)