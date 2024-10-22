بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

العقبة تفوز بمسابقة أفضل 100 قصة من الوجهات الخضراء

منذ 11 ثانية
العقبة تفوز بمسابقة أفضل 100 قصة من الوجهات الخضراء

وطنا اليوم:فازت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في مسابقة “أفضل 100 قصة من الوجهات الخضراء” للمرة الثانية على التوالي والتي تسلط الضوء على المبادرات والمشاريع المبتكرة الهادفة إلى تطوير السياحة المستدامة.
وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف حميدي الفايز، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الإنجاز الذي حققته السلطة جاء نتيجة لجهودها بالتعاون مع منظمة الوجهات الخضراء، لتصبح العقبة أول مدينة أردنية تحصل على شهادة الوجهة الخضراء.
وأضاف، أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة لتعزيز مكانة العقبة كوجهة سياحية مستدامة، مع تعزيز حماية البيئة ودعم التنمية الاقتصادية المحلية، مؤكدا أن السلطة تعمل ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام 2024-2028 على وضع خارطة طريق تهدف إلى الارتقاء بالعقبة كمركز سياحي مستدام من خلال اعتماد معايير عالمية في الممارسات البيئية المستدامة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:17

نائبة رئيس الفلبين تهدد بقطع رأس الرئيس الحالي

11:46

شرط ناري من محمد صلاح لتجديد عقده مع ليفربول

11:41

كاتب بريطاني يحذر: دبي باتت تشكل خطرا على شبابنا

11:29

13 شهيدا و57 جريحا جراء غارة إسرائيلية على محيط مستشفى الحريري

11:21

ذبحتونا تطالب بتقليص المادة المطلوبة لامتحان التوجيهي الجديد وبخاصة اللغة الإنجليزية

11:07

الجغبير: الإعفاءات من الغرامات تعزز من سيولة الشركات وتساهم في تقليل الأعباء المالية التي يمكن أن تعيق مسار النمو والتوسع

11:03

إنهاء العمل بمشروع إعادة تأهيل الحزام الدائري قبل موعده

10:58

الضمان يعلن عن منح دراسية لأبناء المتقاعدين

10:38

البنك المركزي: الاحتياطيات الأجنبية تسجل مستوى قياسيا جديدا

10:34

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية

10:02

وفيات الثلاثاء 22-10-2024

09:59

جدل في تونس.. طبيبة تبث عملية جراحية مباشرة على تيك توك!

وفيات
وفيات الثلاثاء 22-10-2024وفيات الاثنين 21-10-2024وفيات الأحد 20-10-2024وفيات الجمعة 18-10-2024وفيات الخميس 17-10-2024