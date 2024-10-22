بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

نائبة رئيس الفلبين تهدد بقطع رأس الرئيس الحالي

منذ 20 ثانية
نائبة رئيس الفلبين تهدد بقطع رأس الرئيس الحالي

وطنا اليوم:رفع الابن الأكبر للرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، اليوم الثلاثاء، لواء الدفاع عن والده، وقال إن نائبة الرئيس سارة دوتيرتي “تجاوزت الخطوط الحمراء” بهجماتها، حيث تصاعد الخلاف بين أكبر العشائر السياسية في البلاد.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن عضو الكونغرس الفلبيني فرديناند ألكسندر ماركوس القول، إنه لا يطيق الصمت، رغم نصيحة والده بالامتناع عن إلقاء بيان، في حين تهدد سارة دوتيرتي “باستخراج جثة رئيس سابق وقطع رأس الرئيس الحالي”.
وقال النائب البرلماني في بيان، اليوم الثلاثاء: “إضافة إلى ذلك، تم إدانة نوبة غضبها الغريبة من قبل أمة أصابها الرعب من مثل هذه الأعمال من انعدام الحساسية تجاه الموتى والقسوة على الأحياء”.
وأضاف أيضا أن والده لم يقل أي شيء لزجر نائبة الرئيس دوتيرتي، وبرر لها “المضي في الهجوم الصاروخي”.
وكشف بيان سليل عائلة ماركوس أن الخلاف العام بين العائلتين القويتين لا يهدأ، الأمر الذي يهدد بحالة من عدم الاستقرار السياسي في الفلبين، التي تقع بجنوب شرق آسيا قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة العام المقبل.
ويأتي موقف النائب البرلماني ردا على التصريحات التي أدلت بها نائبة الرئيس الأسبوع الماضي حول أن الرئيس ماركوس “لا يعرف كيف يكون رئيسا”، في واحدة من أعنف انتقاداتها حتى الآن ضد شريكها في السباق الرئاسي في عام 2022.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:46

شرط ناري من محمد صلاح لتجديد عقده مع ليفربول

11:41

كاتب بريطاني يحذر: دبي باتت تشكل خطرا على شبابنا

11:29

13 شهيدا و57 جريحا جراء غارة إسرائيلية على محيط مستشفى الحريري

11:21

ذبحتونا تطالب بتقليص المادة المطلوبة لامتحان التوجيهي الجديد وبخاصة اللغة الإنجليزية

11:07

الجغبير: الإعفاءات من الغرامات تعزز من سيولة الشركات وتساهم في تقليل الأعباء المالية التي يمكن أن تعيق مسار النمو والتوسع

11:03

إنهاء العمل بمشروع إعادة تأهيل الحزام الدائري قبل موعده

10:58

الضمان يعلن عن منح دراسية لأبناء المتقاعدين

10:38

البنك المركزي: الاحتياطيات الأجنبية تسجل مستوى قياسيا جديدا

10:34

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية

10:02

وفيات الثلاثاء 22-10-2024

09:59

جدل في تونس.. طبيبة تبث عملية جراحية مباشرة على تيك توك!

09:46

ما حقوق الشهيدين قواس وأبو غزالة في الضمان؟

وفيات
وفيات الثلاثاء 22-10-2024وفيات الاثنين 21-10-2024وفيات الأحد 20-10-2024وفيات الجمعة 18-10-2024وفيات الخميس 17-10-2024