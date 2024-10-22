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13 شهيدا و57 جريحا جراء غارة إسرائيلية على محيط مستشفى الحريري

منذ ساعة واحدة
13 شهيدا و57 جريحا جراء غارة إسرائيلية على محيط مستشفى الحريري

وطنا اليوم:أعلن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية، أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت محيط مستشفى الحريري الحكومي الجامعي، مساء أمس، أسفرت عن استشهاد 13 شخصا، من بينهم طفل، وإصابة 57 آخرين بجروح متفاوتة، إضافة الى أضرار جسيمة في البنية التحتية للمستشفى.
ودانت وزارة الصحة، في بيان شديد اللهجة اليوم الثلاثاء، هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع الصحي في لبنان، مشيرة إلى أن الغارة تأتي في سياق تصعيد خطير يطال مستشفيين رئيسيين في بيروت وجبل لبنان.
وجاء في البيان أن الاحتلال الإسرائيلي، بعد تهديداته لمستشفى الساحل في الضاحية الجنوبية، نفذ غارة استهدفت أحد مداخل مستشفى الحريري، وهو مرفق طبي حيوي يخدم آلاف المرضى يوميًا، ويضم مركزًا رئيسيًا للجنة الدولية للصليب الأحمر.


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