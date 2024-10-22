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إنهاء العمل بمشروع إعادة تأهيل الحزام الدائري قبل موعده

منذ ساعتين
إنهاء العمل بمشروع إعادة تأهيل الحزام الدائري قبل موعده

وطنا اليوم:أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال صيانة وتأهيل طريق الحزام الدائري في العاصمة عمان، قبل الموعد المقرر بأربعة أشهر.
حيث باشرت الوزارة العمل في المشروع مع نهاية شهر نيسان الماضي، وكانت مدة العمل وفق عقود العطاء عشرة أشهر، إلا أن كوادر الوزارة والمقاول المنفذ تمكنت من إنجاز المشروع خلال ستة أشهر فقط.
وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ثمن جهود العاملين في هذا المشروع لسرعة انجاز المشروع والالتزام بأفضل المعايير والمواصفات الهندسية في تنفيذ الأعمال.
وقال أبو السمن أن هذا الطريق واحد من أهم الشرايين في العاصمة عمان حيث يربط جنوبها بشمالها ويعتبر خطا تجاريا واقتصاديا هاما لمروره من مناطق تحوي العديد من المنشئات الصناعية والتجارية كما أنه يربط العاصمة بمحافظة الزرقاء وبالطرق الدولية نحو العراق وسوريا والمملكة العربية السعودية.
وتضمنت الأعمال في المشروع إزالة طبقات الخلطة الإسفلتية القائمة وتنفيذ طبقات من الخلطة الإسفلتية الجديدة، بالإضافة إلى أعمال السلامة المرورية من الدهانات الساخنة والعواكس الأرضية وأعمال صيانة الكندرين والحواجز المعدنية والخرسانية وجاء العمل على هذا الجزء من الطريق استكمالا للمشاريع التي نفذتها الوزارة على هذا الطريق في السنوات السابقة.
وبلغ طول المشروع (18 كم) تقريبا لكل اتجاه تبدأ من منطقة جمرك عمان بإتجاه الزرقاء مروراً بمنطقة أبو علندا والرقيم وجسر المرسيدس ومنها إلى منطقة المستندة وإشارة الغاز، مرورا بصالحية العابد وإشارة نادي السباق وماركا ومنها الى أتوستراد عمان الزرقاء تقاطع كلية الهندسة التكنولوجية (البوليتكنك).
وجاء هذا المشروع الذي بلغت كلفته 4.8 مليون دينار، ضمن خطة الوزارة الشمولية لإعادة تأهيل ورفع كفاءه شبكة الطرق في مختلف مناطق المملكة


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