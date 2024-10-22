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البنك المركزي: الاحتياطيات الأجنبية تسجل مستوى قياسيا جديدا

منذ ساعة واحدة
البنك المركزي: الاحتياطيات الأجنبية تسجل مستوى قياسيا جديدا

وطنا اليوم:أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن حجم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك وصلت إلى مستوى قياسي جديد عند 20.239 مليار دولار حتى نهاية شهر أيلول من العام الحالي.
وأشارت البيانات، إلى أن قيمة احتياطي البنك المركزي من أونصات الذهب وصلت أيضا إلى مستوى قياسي جديد عند 4.164 مليارات دينار حتى نهاية شهر أيلول من العام الحالي.


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