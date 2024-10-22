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الخارجية الأمريكية تعلن أسباب زيارة بلينكن إلى المنطقة

منذ ساعة واحدة
الخارجية الأمريكية تعلن أسباب زيارة بلينكن إلى المنطقة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيتوجه في وقت لاحق اليوم إلى الاحتلال الإسرائيلي وعدد من الدول في الشرق الأوسط.
وأوضحت الوزارة أن بلينكن سيناقش ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي بين “إسرائيل” وحزب الله، مضيفة أن واشنطن لا ترغب في رؤية ضربات يومية ومنتظمة في بيروت.
وفي سياق آخر، ذكرت مصادر لموقع “أكسيوس” أن مسؤولين “إسرائيليين” أكدوا تسلمهم قائمة من الأسئلة من السفارة الأمريكية في القدس بشأن انتهاكات مزعومة ارتكبها الجيش الإسرائيلي.
وأشارت تقارير إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية تجري تحقيقًا في مزاعم انتهاكات ارتكبها الجيش “الإسرائيلي” بحق المعتقلين من غزة.


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