رشقات صاروخية كبيرة من لبنان توقف حركة الطيران في مطار بن غوريون

وطنا اليوم:أعلن حزب الله اللبناني صباح اليوم الثلاثاء أنه قصف تل أبيب وحيفا برشقات صاروخية، في حين أفاد مصدر بأن إسرائيل شنت قصفا جديدا على منطقة الليلكي شمال مطار بيروت.

وقال حزب الله في بيانات منفصلة إنه قصف قبة نيريت في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية، وكذلك قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب برشقة صاروخية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد إطلاق 20 صاروخا من لبنان باتجاه تل أبيب والجليل الأعلى وشمال الجولان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صاروخا سقط قرب مستوطنات ملاصقة للخط الأخضر شرق تل أبيب أدى لسماع دوي انفجار ضخم، دون أن تشير إلى الأضرار التي خلفها.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية باعتراض 3 صواريخ في سماء تل أبيب وسقوط رابع في منطقة مفتوحة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تتعامل مع سقوط شظايا اعتراضات صاروخية في تل أبيب الكبرى.

كما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية التابعة لجيش الاحتلال أن صفارات الإنذار دوت صباح اليوم وسط إسرائيل وتل أبيب الكبرى وقيساريا وهرتسليا ومناطق جنوب حيفا جراء إطلاق صواريخ من لبنان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن دوي انفجارات ضخمة سمع في سماء مدينة تل أبيب، في إشارة إلى التصدي لصواريخ حزب الله.

وأشارت تلك الوسائل إلى وقف حركة الطيران بالكامل في مطار بن غوريون، وأن الجيش أعلن إجراءات طوارئ في منطقة تل أبيب.

ليلة ساخنة في بيروت

وشنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية الليلة الماضية وفجر اليوم غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت بُعيد ساعات على إعلان الموفد الأميركي آموس هوكشتاين من العاصمة اللبنانية أن بلاده تريد إنهاء النزاع بين إسرائيل وحزب الله “في أسرع وقت”.

وجاءت الغارات الليلية بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف نحو 300 هدف لحزب الله في لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، مع توسيع حملته الجوية لتشمل جمعية “القرض الحسن” المالية التابعة لحزب الله.

وأفاد مصدر أمني عن تغيير مدرج هبوط طيران الشرق الأوسط بعد غارة إسرائيلية قرب مطار بيروت الدولي القريب من الضاحية الجنوبية لبيروت.

واستهدفت 13 غارة إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الاثنين، طالت إحداها محيط مستشفى الحريري، وهو أكبر مستشفى حكومي في لبنان، وأسفرت عن 4 قتلى، أحدهم طفل، وفق السلطات اللبنانية.

وكانت إسرائيل هددت الاثنين، بمواصلة قصف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت خلال الساعات المقبلة، مدعية أن حزب الله “يحتفظ بملايين الدولارات تحت مستشفى في الضاحية لاستخدامها لتمويل أنشطته”.