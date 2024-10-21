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موقوف ينهي حياته شنقًا داخل نظارة أمنية في إربد والتحقيقات جارية

منذ 14 ثانية
موقوف ينهي حياته شنقًا داخل نظارة أمنية في إربد والتحقيقات جارية

وطنا اليوم_ أفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن أحد الموقوفين، المحتجز على خلفية قضية تحقيقية، أقدم على شنق نفسه باستخدام قطعة من ملابسه داخل دورة المياه في نظارة أحد المراكز الأمنية بمحافظة إربد.

وجرى إسعافه فورًا إلى المستشفى، حيث جرت محاولات إنعاشه وفق البروتوكول الطبي، إلا أنه كان قد فارق الحياة.

وأوضح الناطق الإعلامي ، ان الموقوفان الآخران اللذان كانا برفقته في النظارة هما من اكتشفا الواقعة وأبلغا الجهات المعنية ، و أن شقيق الموقوف كان قد زاره قبل ساعة من الحادثة

. وقد تم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي وفتح تحقيق شامل لمعرفة تفاصيل الحادثة.

 


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