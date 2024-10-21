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الرئيسة » الأخبار “حماس” تدعو لتسليط الضوء على حملة حصار “السفارات”

منذ 37 ثانية
الرئيسة » الأخبار “حماس” تدعو لتسليط الضوء على حملة حصار “السفارات”

وطنا اليوم_دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاثنين، إلى تسليط الضوء على حملة “حصار السفارات الأميركية والإسرائيلية”، التي تنطلق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الحركة، إن الحملة تنطلق “تنديدا بمجازر الاحتلال في قطاع غزة، خاصة في محافظة شمال غزة”.

وأوضحت أن “الحملة تنطلق عبر وسم #حصار_السفارات، ويشارك فيها مئات الآلاف من دول العالم”.

وكانت “حماس” دعت في وقت سابق اليوم، إلى “تكثيف الجهود رسميا وشعبيا، لحماية المسجد الأقصى، ومواجهة تصعيد الاقتحامات من قبل المستوطنين”.

 

وأكدت الحركة، أن “تصعيد المستوطنين لاقتحاماتهم للأقصى كماً وكيفاً يتطلب جهدا مضاعفا من الرباط والتصدي لحمايته من تغول المستوطنين”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 380 يوما، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 42 ألفا، و603، وإصابة 99 ألفا و795 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.


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