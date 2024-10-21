نقابة الصحفيين تعلن أسماء المرشحين للانتخابات

وطنا اليوم:أعلن مجلس نقابة الصحفيين، أسماء المرشحين لانتخابات النقابة التي ستقام الجمعة المقبل الموافق 25 تشرين الأول الجاري، في المركز الثقافي الملكي عند الساعة العاشرة صباحا.

وأوضح في بيان اليوم الاثنين، أن الزميلات والزملاء المرشحين لانتخابات النقابة لمركز النقيب هم: جمال العلوي، وفلحة بريزات، وطارق المومني.

فيما ترشح لمركز نائب النقيب الزملاء: جمال اشتيوي، ونادر خطاطبة، وأيمن المجالي، وخالد القضاة، وعوني الداوود.

وترشح لمركز عضوية المجلس الزملاء: إبراهيم أبو زينة، وموفق كمال، وياسين القيسي، ومجدي التل، وراشد الرواشدة، وأحمد ازمقنا، ومحمد الفقهاء، ومحمد أبو كف، وماهر الشريدة، ورشدي القرالة، وعناد أبو وندي، وحازم الخالدي، وزين الدين خليل، وخالد العجارمة، ومحمد الزيود، ورنا حداد، وعالم القضاة، ومحمد النسور، وفايز القعايدة، وعوني فريج، وجميل غدايرة، وعلي فريحات، وأمجد السنيد، وراشد العساف، وبلال العقايلة، وسامي الحربي، وبلال العبويني.

ورفض المجلس الموافقة على ترشح عدد من الزملاء لعدم استكمالهم الشروط القانونية للترشح، وذلك بعد تنسيب اللجنة المشكلة من إدارة النقابة والمستشار القانوني.

وقرر تشكيل لجنة لإدارة الانتخابات برئاسة محمد التل، وعضوية كل من معتمد الجوازنة، والدكتور صلاح العبادي، ومصطفى خريسات، وماجد الأمير.