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أسعار الذهب في الأردن تسجل رقما قياسيا تاريخيا جديدا

منذ 24 ثانية
أسعار الذهب في الأردن تسجل رقما قياسيا تاريخيا جديدا

وطنا اليوم:سجل سعر بيع غرام الذهب محليا “رقما قياسيا تاريخيا” في التسعيرة الثانية، مساء الاثنين، إذ وصل عيار 21 في السوق المحلية، 55,7 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 53,7 دينارا لجهة الشراء.
وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 63,9 و 49,5 دينارا على التوالي.


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