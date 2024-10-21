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قتيل باستهداف إسرائيلي لسيارة في المزة بدمشق

منذ 10 ثواني
قتيل باستهداف إسرائيلي لسيارة في المزة بدمشق

وطنا اليوم:نفى ممثل حركة “الجهاد الإسلامي” في سوريا، إسماعيل السنداوي، استهداف أي من كوادر الحركة أو الأمين العام زياد النخالة في الغارة الإسرائيلية على العاصمة السورية دمشق.
وقال السنداوي “لم يتم استهداف أي من كوادر الحركة أو حتى الأمين العام زياد النخالة”.
هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الاثنين، بأن الغارة التي ضربت سيارة في حي المزة بالعاصمة السورية دمشق، كانت تستهدف أمين عام حركة “الجهاد الإسلامي” زياد النخالة.
وأفادت مصادر بمقتل شخص بسبب انفجار سيارة في منطقة المزة بالعاصمة السورية دمشق، جراء استهداف تشير المعلومات الأولية إلى أنه عملية اغتيال نفذتها إسرائيل بصاروخ موجه.
وقال مسؤول في محافظة دمشق لصحيفة “الوطن” السورية إن الانفجار وقع جراء “عدوان استهدف منطقة دوار الشرقية بالقرب من فندق غولدن مزة”.
وأشارت مصادر بأن الشخص المستهدف بالعدوان الإسرائيلي على دمشق، كان قد خرج للتو من العزاء المقام لزعيم حركة “حماس” يحيى السنوار.
وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قتل 7 أشخاص وأصيب 11 آخرون بقصف إسرائيلي استهدف بناية سكنية قرب السفارة الإيرانية في المزة، نفت حينها إيران أن يكون أحد القتلى إيرانيا.
كما قتل 4 أشخاص مطلع الشهر الجاري في غارة إسرائيلية استهدفت حي المزة أيضا، قالت مصادر إعلامية إنها كانت تستهدف قيادي في حزب الله.


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