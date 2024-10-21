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الملكة رانيا تلتقي مجموعة من الشباب أصحاب المشاريع الإنتاجية

منذ 5 ثواني
الملكة رانيا تلتقي مجموعة من الشباب أصحاب المشاريع الإنتاجية

وطنا اليوم:التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم الإثنين مجموعة من شباب محافظة العاصمة أصحاب المشاريع الانتاجية الصغيرة القائمة، والتي دعمتها جلالتها ضمن حرصها على تقديم كل ما يساعد على تطوير هذه المشاريع والتي بلغ مجموعها منذ بداية العام نحو 190 مشروعاً في مختلف محافظات المملكة.
وتم اختيار تلك المشاريع من خلال مؤسسات المجتمع المدني العاملة في المحافظات، وكان لمؤسسة نهر الأردن دور في اختيار عدد من تلك المشاريع ضمن برنامج تمكين المجتمعات الذي تنفذه المؤسسة.
وخلال اللقاء تبادلت جلالتها الحديث مع أصحاب المشاريع عن طبيعة مشاريعهم، وكيف ساعدت تلك المشاريع على إتاحة فرص عمل وبناء مهارات حرفية ومهنية للشباب.
واستمعت جلالتها من الشباب عن خطط العمل والتطوير وأبرز محطات العمل التي تحولت إلى قصص نجاح بارزة أثرت على حياتهم.


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