موجة باردة قادمة إلى الأردن.. وحرارة تصل إلى 6 درجات مئوية

وطنا اليوم:تشير آخر الخرائط الجوية إلى تزايد تأثر الأردن بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أبرد من المعتاد، ينتج عنها موجة باردة مبكرة تترافق بانخفاض ملموس في درجات الحرارة، لا سيما الملموسة في ساعات الليل والصباح الباكر.

ويطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة نهار الثلاثاء لتكون أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية. ويكون الطقس خريفيا مشمسا مائلا للبرودة، ويزداد انخفاض درجات الحرارة مع ساعات المساء والليل ويصبح بصورة ملموسة حيث يتحول الطقس إلى بارد في عموم المناطق.

وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة، تنشط وتترافق بهبات قوية أحيانا خصوصا على سفوح المرتفعات الجبلية والمناطق الشفا غورية والغورية، وتعمل على زيادة الإحساس بالبرودة بشكل لافت.

حالة الطقس الأربعاء والخميس والجمعة

ويزداد تأثر المملكة بالموجة الباردة الأولى لهذا الموسم الأربعاء والخميس والجمعة، وبالتالي يطرأ المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة لتكون أبرد من المعتاد بحوالي 3 إلى 5 درجات مئوية، وتكون الأجواء مشمسة وخريفية مائلة للبرودة.

ويتوقع أن تسجل العاصمة عمان أقل درجة حرارة عظمى منذ الربيع الماضي، والتي تصل في ذروة النهار إلى 19 درجة مئوية فقط، على أن تكون المحسوسة (التي يشعر بها جسم الإنسان) بحدود 16 درجة مئوية، مما يعني شعوراً لافتاً ببرودة الأجواء خصوصا في الظل نتيجة نشاط الرياح الشرقية.

درجة الحرارة الصغرى تصل إلى 6 درجات

كما يطرأ انخفاض آخر في درجات الحرارة الصغرى لتتراوح بين 8 إلى 10 درجات مئوية فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية، بما فيها العاصمة عمان ومناطق السهول الشرقية. بينما تصل درجات الحرارة الصغرى إلى قرابة 6 درجات فوق قمم جبال الشراه ومناطق البادية الشرقية، والتي ستكون الأكثر برودة على مستوى المملكة نتيجة فقدان الطاقة الحرارية بالإشعاع.

ومع غياب أشعة الشمس ونشاط الرياح الشرقية، ينخفض شعور جسم الإنسان بدرجة الحرارة إلى حوالي 5 إلى 6 درجات مئوية، وبالتالي يسود طقس بارد للغاية يكون غير ملائما للجلسات الخارجية بسبب ظروف الأجواء الباردة.

ويُنصح بارتداء ملابس أكثر دفئا تلائم برودة الأجواء، خصوصا في ساعات الفجر والصباح الباكر، لاسيما في المرتفعات الجبلية العالية والسهول الشرقية مع ضرورة التركيز على ملابس الأطفال وكبار السن، وذلك بحسب “طقس العرب”.