6 وفيات و3 إصابات بحادث مروري في منطقة العدسية

وطنا اليوم:توفي 6 أشخاص، وأصيب 3 آخرون، إثر حادث مروري في منطقة العدسية، بحسب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام.

وقال الناطق الإعلامي في بيانٍ له اليوم الإثنين إن كوادر الدفاع المدني والشرطة “تعاملت مع حادث تدهور شاحنة واصطدامها وانقلابها على سبع مركبات بمنطقة العدسية”.

وأشار إلى أنه تم إخلاء الوفيات وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين من قبل طواقم الإسعاف في الدفاع المدني وإسعافهم لأقرب مستشفى وفُتح تحقيق مروري بالحادثة