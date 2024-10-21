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رغم الحصار على الشمال .. الهيئة الخيرية الهاشمية تواصل كسر القيود وإيصال المساعدات إلى غزة

منذ 5 دقائق
رغم الحصار على الشمال .. الهيئة الخيرية الهاشمية تواصل كسر القيود وإيصال المساعدات إلى غزة

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_رغم التحديات والقيود المفروضة على قطاع غزة، تواصل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية جهودها في إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، مؤكدة قدرتها على كسر الحصار المفروض على القطاع.

 

وقد نجحت الهيئة، خلال الأيام الأخيرة، في إدخال عشرات الشاحنات من المواد الغذائية والطبية إلى المناطق الأكثر تضرراً في شمال غزة، وسط إشادة واسعة من المؤسسات الإنسانية الدولية والمحلية.

 

وتأتي هذه الجهود في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة الأردنية الهاشمية للفلسطينيين بتوجيهات ملكية سامية .

 

و أكد القائمون على الهيئة التزامهم بتوفير المساعدات اللازمة لتخفيف معاناة المدنيين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع، وأشاروا إلى أن الهيئة تمكنت من تجاوز العديد من الصعوبات اللوجستية لإيصال المساعدات إلى مستحقيها.

 

وتشمل المساعدات الأخيرة التي أدخلتها الهيئة مواد غذائية أساسية، أدوية ومستلزمات طبية لدعم المستشفيات التي تعاني من نقص حاد في الإمدادات. كما تستمر الهيئة في التنسيق مع المنظمات الدولية لضمان استمرار تدفق المساعدات وتوسيع نطاقها لتشمل كافة أنحاء القطاع.

 

هذا وتلقى جهود الهيئة إشادة كبيرة من مختلف الأوساط الشعبية والدولية ، التي أكدت أن هذه الخطوة تعكس التزام الأردن الثابت بالدفاع عن الحقوق الإنسانية وتقديم العون للفلسطينيين في أصعب الأوقات.


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