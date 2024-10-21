العجارمة يتفقد عدداً من مدارس شفا بدران

وطنا اليوم:تفقد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة اليوم الاثنين عددًا من مدارس منطقة شفا بدران التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء الجامعة، بحضور نائب رئيس مجلس محافظة العاصمة المهندس زياد العدوان وعضو مجلس أمانة عمان المهندس إبراهيم الحجاج ومدير التربية والتعليم الدكتور عبد الحكيم الشوابكة.

وشملت الجولة التي تأتي في سياق الاطلاع على الواقع التربوي عن كثب، مدارس ياجوز الثانوية للبنين، وحفصة بنت عمر الثانوية المختلطة، ومي زيادة الثانوية المختلطة، ومرج الفرس الأساسية للبنين، والمروج الثانوية الشاملة للبنات، وأم أنس الأساسية المختلطة، وشفا بدران الثانوية للبنين، وأم طفيل الثانوية المختلطة، وشفا بدران الأساسية المختلطة.

واطمأن الدكتور العجارمة خلال زيارته لمدرسة المروج الثانوية الشاملة للبنات على سير العملية التعليمية في فرع التعليم المهني التقني (BTEC)، حيث تم تجديد المختبرات والانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة للمدرسة، موعزًا بدراسة إمكانية التوسع في تخصصات هذا الفرع التعليمي لتلبية احتياجات أبناء المنطقة والتي تشهد اقبالًا كبيرًا على تخصصاته.

كما جال في مرافق المدرسة ومشروع الحصاد المائي الذي يُنفذ فيها وحديقة المدرسة.

وأشار إلى الدور الكبير الذي يضطلع به المعلم في تنشئة الأجيال وبناء الثقافة المبنية على قيم العدالة والإنتماء للوطن والولاء لقيادته الهاشمية، مؤكدًا أن المعلم هو الركيزة الأساسية لنجاح العملية التعليمية والتربوية.

ولفت إلى ضرورة الاهتمام ومتابعة تنفيذ مبادرة (لمدرستي أنتمي) في كافة المدارس، ومشاركة الطلبة بنشاطاتها، لما توفره هذه المبادرة من بيئة نظيفة وجميلة وجاذبة للطلبة.

وأكد حرص الوزارة على تطبيق التشريعات التربوية من أنظمة وتعليمات في مختلف جوانب العمل التربوي والتعليمي بشكل ينعكس على تجويده ويحقق الغاية من هذه التشريعات، خاصة فيما يتعلق بالانضباط المدرسي، والدوام المدرسي.

وأوعز الأمين العام بصرف مساعدات مالية لمدارس المنطقة لغايات شراء القرطاسية وتلبية احتياجاتها، داعيًا مدير التربية والتعليم إلى تكثيف الزيارات الميدانية وفرق الإشراف التربوي، بهدف متابعة سير العملية التعليمية، وتذليل التحديات في المدارس.

من جانبهم، أعرب نائب رئيس مجلس محافظة العاصمة وأعضاء مجلس التطوير التربوي وأبناء المنطقة عن شكرهم للاستجابة السريعة لزيارة المنطقة، والوقوف على احتياجاتها، مما يؤشر على أهمية نهج العمل الميداني الذي تقوم به الوزارة.