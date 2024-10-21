وزير العمل: الجولات الميدانية ليست استعراضا ونسعى لتشغيل الشباب

وطنا اليوم:تفقد وزير العمل الدكتور خالد البكار اليوم الإثنين في جولة ميدانية مديرية عمل المفرق وفرع صندوق التنمية والتشغيل ومعهد تدريب مهني بالمحافظة ومعهدين في البادية الشمالية والشرقية أحدهما ما زال قيد الإنشاء في الصالحية.

واطلع الوزير في جولته التي رافقه فيها محافظ المفرق فراس ابو الغنم وأمين عام الوزارة فارق الحديدي ومديرعام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد غرايبة ومديرعمل المفرق أيمن الخوالدة على تفاصيل الفروع الإنتاجية في قضاء السرحان بسماء ومغير السرحان وقضاء أم الجمال وقضاء صبحا.

واستمع الوزير إلى شرح مفصل من محافظ المفرق فراس ابو الغنم حول واقع المحافظة فيما يخص تدريب وتشغيل أبناء المحافظة بالتنسيق مع مديرية العمل ومعهد التدريب المهني وصندوق التنمية والتشغيل بالمحافظة.

وأكد البكار أن الزيارات الميدانية ليست استعراضية وتهدف إلى تلمس احتياجات المواطنين بالمحافظات استجابة لتوجيهات كتاب التكليف السامي للحكومة وبناء على توجيهات رئيس الوزراء.

وأبدى استعداد الوزارة التنسيق مع الحكام الإداريين بالمحافظات للتواصل مع المستثمرين لتوفير فرص عمل للشباب وشابات المحافظات، مؤكدا أهمية التكامل في العمل بين كافة المؤسسات الحكومية للاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وحول الفروع الإنتاجية أشار الوزير إلى العمل بها بدأ بتوجيهات ملكية سامية منذ عام 2008 وقد بلغ عددها 31 وحدة وفرعا إنتاجيا منتشرة في مختلف ألوية ومحافظات المملكة منها 5 فروع في محافظة المفرق والبادية الشمالية الغربية والشرقية أحدهما ما زال قيد الإنشاء.

وبين أن هذه الوحدات والفروع الإنتاجية في محافظة المفرق والبادية الشمالية الشرقية والغربية موجودة في سما السرحان، مغير السرحان، أم الجمال وقضاء منشية بني حسن والمفرق الشرقي وهي تعمل بقطاعات الألبسة والبتروكيماويات والصناعات الغذائية، منوها إلى أن الفرع الإنتاجي الذي ما زال قيد الإنشاء وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 80% وهو مخصص للصناعات الغذائية.

وأكد أن الهدف من إنشاء الفروع الإنتاجية في المحافظات توطين التنمية لتشغيل مزيدا من الشباب والشابات، مضيفا أن هذه الوحدات والفروع الإنتاجية تشغل أكثر من 970‪0 أردنيا وأردنية منهم574 أردنيا وأردنية في بعض المشاريع بالبادية، إضافة إلى تشغيل 20 شخصا من ذوي الإعاقة.

وحول توسعة الفرع الإنتاجي في مغير السرحان اطلع الوزير على تفاصيلها التوسعة من إدارة المصنع لتوفير 200‪ فرصة عمل جديدة، مؤكدا أنه تم الترتيب للبدء بهذه التوسعة.

وردا على استفسارات استقبلها خلال الجولة المبدانية حول رفع الحد الأدنى للأجور كشف البكار أنه سيكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة إجتماعا للجنة الثلاثية للحد الأدنى للأجور.

وشدد الوزير على أهمية استثمار معاهد التدريب المهني لتدريب الشباب والشابات في المحافظات على العمل الزراعي كما هو الحال في معهد مهني صبحا.

بدوره بين مدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد غرايبة أن معهد تدريب مهني يدرب على 12 تخصص وإجمالي عدد الخريجين من بداية العام الجاري 2024 بلغ نحو 176 متدرب ومتدربة وعدد المتدربين حاليا على مقاعد التدريب 460 متدرب ومتدربة، منهم من يتدرب ضمن المشروع السياحي وآخرين يتلقون التدريب ضمن المشروع الزراعي وهناك مجموعة ضمن مشروع ممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

وحول معهد تدريب مهني البادية الشمالية في صبحا أوضح غرايبة أن هذا المعهد جاء بالتعاون مع بلدية صبحا ويدرب حاليا على الزراعة المائية وإعداد المخبوزات والحلويات، إضافة إلى التدريب على التجميل والنحت على البازلت وسيكون هناك مشاغلين للكهرباء العامة وللتجميل ومشغل متعدد الأغراض.

وأشار إلى أن هذا المعهد يخدم أقضية أم الجمال وأم القطين وصبحا وصبحية والرويشد والصفاوي ودير الكهف والصالحية.

وبخصوص معهد التدريب المهني الذي ما زال قيد الإنشاء في الصالحية استعرض غرايبة تفاصيل الإنشاء بوجود رئيس بلدية المنطقة.