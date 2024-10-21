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اعتقال 7 إسرائيليين من أصول أذربيجانية بتهمة التجسس لصالح إيران

منذ ساعة واحدة
epa11293860 Iranians drive near an anti-Israel billboard carrying pictures of Iranian missiles and a sentence reading in Persian 'Israel is weaker than spider home' in Tehran, Iran, 22 April 2024. Tension between Iran and Israel continue since Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) launched drones and missiles towards Israel on 13 April, following an airstrike on the Iranian embassy in Syria which Iran claimed was conducted by Israel. Iranian state media reported that three aerial objects were destroyed by air defense systems over the central city of Isfahan early morning on 19 April. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

وطنا اليوم:كشفت النيابة العامة الإسرائيلية عن شبكة تجسس تعمل لصالح إيران.
وزعمت النيابة الإسرائيلية ان شبكة التجسس مكونة من 7 إسرائيليين “مهاجرين جدد من أذربيجان” جنّدتها إيران، قاموا بتصوير قواعد عسكرية إسرائيلية شكلت هدفًا للهجوم الإيراني الصاروخي، كما قاموا بجمع المعلومات عن القواعد والمنشآت العسكرية للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك قواعد القوات الجوية في نبطيم ورمات ديفيد، ومعسكر كاريا في تل أبيب، ومواقع بطاريات القبة الحديدية، والمزيد، كما حصلوا على خرائط المواقع الإستراتيجية من المشغلين، بما في ذلك قاعدة “جولاني”، مقابل دفع إجمالي مئات الآلاف من الدولارات، والذي تم تنفيذه، من بين أمور أخرى، باستخدام العملة المشفرة.
والمشتبه بهم هم: عزيز نيسانوف، وألكسندر سيديكوف، ويغال نيسان، وفيشاسلاف غوشين، ويفغيني يوفا، وقاصرين لا يمكن نشر أسمائهما جاءوا من أذربيجان. لمدة عامين قاموا بـ 600 مهمة للإيرانيين.
ومن المتوقع أن يقدم مكتب المدعي العام يوم الجمعة لائحة اتهام ضدهم إلى المحكمة المركزية في حيفا بارتكاب سلسلة من المخالفات الأمنية الخطيرة


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