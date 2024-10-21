وصول قافلة مساعدات أردنية جديدة إلى شمالي غزة

وطنا اليوم:أرسل الأردن، الاثنين، قافلة مساعدات جديدة مكونة من 55 شاحنة، إلى شمال قطاع غزة.

وقالت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، إنه جرى إرسال قافلة مساعدات جديدة تصل إلى شمال قطاع غزة مكونه من 55 شاحنة محملة بالمواد الاغاثية الطارئة.

وأضافت الهيئة أن من المواد المحملة في القافلة، الطحين والطرود الغذائية، مواد النظافة الشخصية وأغذية للأطفال، وجبات طعام جاهزة إلى جانب “بطانيات”.