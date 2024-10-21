الأشغال : أكثر من ربع مليون وحدة سكنية تعرضت للتدمير في غزة

وطنا اليوم:كشفت وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، اليوم الإثنين، عن عدد الوحدات السكنية التي تعرضت للتدمير في قطاع غزة جرّاء الحرب والعدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن “أكثر من ربع مليون وحدة سكنية تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي وباتت غير صالحة للسكن”.

وأوضحت أن “أكثر من 80% من الطرق تعرضت للتدمير الكلي وهي بحاجة إلى إعادة تأهيل شامل”.

وذكرت أن “معظم الآليات والمعدات الثقيلة التابعة للوزارة جرى استهدافها وأصبحت خارج الخدمة”.