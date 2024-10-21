بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الأشغال : أكثر من ربع مليون وحدة سكنية تعرضت للتدمير في غزة

منذ 7 ثواني
الأشغال : أكثر من ربع مليون وحدة سكنية تعرضت للتدمير في غزة

وطنا اليوم:كشفت وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، اليوم الإثنين، عن عدد الوحدات السكنية التي تعرضت للتدمير في قطاع غزة جرّاء الحرب والعدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن “أكثر من ربع مليون وحدة سكنية تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي وباتت غير صالحة للسكن”.
وأوضحت أن “أكثر من 80% من الطرق تعرضت للتدمير الكلي وهي بحاجة إلى إعادة تأهيل شامل”.
وذكرت أن “معظم الآليات والمعدات الثقيلة التابعة للوزارة جرى استهدافها وأصبحت خارج الخدمة”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:21

سموتريتش: بنهاية المطاف سيكون هناك استيطان يهودي في غزة

13:14

زين الأردن تحصد جائزة الابتكار في خدمات الفايبر المنزلي في الأسواق الناشئة في جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا

13:09

الأوقاف: تعديل مدة الانتظار لإقامة صلاة الفجر

12:58

جامعة البترا تعقد اللقاء التنويري السنوي للترحيب بالطلبة الجدد للعام الجامعي 2024-2025

12:53

توجه لفتح باب استقدام العمالة الوافدة لبعض القطاعات

12:44

النقل البري: مراجعة أجور نقل الركاب نهاية هذا العام

12:18

خلال مؤتمر QS العربي 2024 .. رئيس جامعة عمان الأهلية يؤكد أهمية تنظيم الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي

12:11

مصادر : نتانياهو قرر الحرب مع ايران ومحاولة اغتيال المرشد

12:07

ليست حربا بل هي صراع الحضارات بين البربرية والحضارة

11:48

الجيش: لا يشترط من المكلفين إبراز شهادة انتهاء تكليف خدمة العلم عند السفر

11:41

الناتو: إرسال قوات كورية شمالية إلى أوكرانيا سيشكّل تصعيدا كبيرا

11:31

إدارة السير تحذر من حوادث الدهس وتدعو للالتزام بقواعد المرور

وفيات
وفيات الاثنين 21-10-2024وفيات الأحد 20-10-2024وفيات الجمعة 18-10-2024وفيات الخميس 17-10-2024الإعلامية آمنة طبيشي في ذمة الله