النقل البري: مراجعة أجور نقل الركاب نهاية هذا العام

وطنا اليوم:قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري علاء الشبيلات إن الهيئة ستقوم بإعادة النظر بأجور نقل الركاب نهاية هذا العام ضمن المراجعة السنوية التي تقوم بها وبحسب المعادلة المعتمدة.

واكد الشبيلات أن مراجعة ودراسة أجور النقل تقوم على مصلحة المشغلين والمواطنين المستخدمين لوسائط النقل العام على حد سواء وبشكل يضمن التوازن بين الطرفين.

جاء ذلك ردا على سؤال من وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن إجراءات الهيئة حول مراجعتها السنوية الدورية لأجور النقل.

وبين أن هذه المعادلة تعتمد على عدد من المتغيرات وأهمها مراقبة أسعار المحروقات وتحديداً مادتي الديزل والبنزين 90 الأكثر طلباً في قطاع النقل، إضافة الى طلب معدلات التضخم السنوية من دائرة الإحصاءات العامة، ودراسة الكُلف التشغيلية المترتبة على المشغل، مشيرا الى انه في حال تبين أن نسب الارتفاع او الانخفاض في المحروقات ومعدلات التضخم والكلف التشغيلية وصلت إلى الحد الذي يستوجب تعديل أجور النقل سيتم اتخاذ القرار المناسب بذلك