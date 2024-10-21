ليست حربا بل هي صراع الحضارات بين البربرية والحضارة

شفيق عبيدات

كل يوم ولدى متابعتي محطات التلفزة التي تنشر هذه الكلمات وهي جملة من كلمة الصهيوني المجرم الارهابي رئيس وزراء العدو الصهيوني ( النتن ياهو ) التي القاها امام الكونغرس الاميركي والتي اشتملت هذه الكلمة على جملة مهمة وهي ( ليست حربا بل صراع الحضارات بين البربرية والحضارة ) ويعني ( النتن ياهو) أن كل العرب والمسلمين برابرة وارهابيين يشبهون البرابرة في ارهابهم .

وقد مرت هذه الكلمة مرار الكرام لدى المسؤولين في امتنا العربية والاسلامية التي وصفها القران الكريم بانها امة وسطا وتتمتع بالخلق العالي والتسامح وعلمت العالم هذه الصفات وادخلت العلم والمعرفة الى جميع انحاء العالم والعدالة بين الناس ولم تكن في يوم من الايام امة ارهابية ومجرمة كما هو ( النتن ياهو ) وشعبه وجيشه الصهيوني في ممارساته الاجرامية والارهابية ضد الاهل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة , واخيرا في جنوب لبنان والبقاع والضاحية الجنوبية وحتى مناطق في العاصمة اللبنانية بيروت …. هذه القوات الصهيونية التي استخدمت كل وسائل القتل والذبح والتدمير ضد البشر والحجر والارض بواسطة اسلحة اميركية تتزود بها من الادارة الاميركية ومن بعض الدول الاوروبية واغلبها محرمة دوليا بموجب قرارات الامم المتحدة ومجلس الامن ( هذا اذا كان مهما وجودهما في قاموس الكيان الصهيوني والادارة الاميركية ) .

ان ( النتن ياهو ) كان يقصد في تلك الجملة ان الكيان الصهيوني وامريكا واوروبا هي الحضارة التي تؤمن بالحريات وحقوق الانسان المزيفة وان هذه الدول هي ام الحضارة والتاريخ ونسي ( النتن ياهو ) ان الكيان الصهيوني ليس لديه حضارة واسس كيانه على ارض الشعب الفلسطيني بدعم بريطاني واوروبي وبالتالي تبنت دعمة الادارات الاميركية المتعاقبة بحيث اصبح الطفل المدلل في منطقتنا العربية وعلى ارض عربية فلسطينية ومارس هذا الكيان المجرم في بداية السيطرة على الارض الفلسطينية العربية كل وسائل الارهاب والاجرام والقتل والاعتقال ضد ابناء الشعب الفلسطيني ولا يزال يمارس ذلك حتى يومنا هذا .

ووصف ( النتن ياهو ) بالكيان الصهيوني والادارات الاميركية وادارات بعض الدول الاوروبية بانها صاحبة حضارة ونحن العرب والمسلمين برابرة ارهابيين ,ويعرف تماما انها اي الادارات الاميركية والاوروبية من علم الارهاب والاجرام هم الصهاينة والادارات الاميركية التي ارهبت الشعب الياباني بالقنابل النووية واحتلت فيتنام وقتلت ملايين من الشعب الفيتنامي , واحتلت العراق وقتلت الالاف منه ودمرته وسرقت كل مقدراته ولا تزال قواعدها العسكرية موجودة في العراق الشقيق الذي طالب مجلس نوابه بخروج القوات الاميركية من ارضه , وشاركت القوات الاميركية بقتل الشعب الفلسطيني في غزة واحتلت افغانستان وقتلت الالاف من الشعب الافغاني ودمرت كل مقومات الحياة وخرجت مدحوره منه واسهمت في تدمير الشعب السوري من. خلال تاسيسها لارهاب في سورية وهذا باعتراف وزير خارجيه امريكا السابقة كلنتون …. اما اوروبا لا يحق ل ( النتن ياهو) ان يصفها بانها حضارية فتاريخها الاسود في بلادنا العربية حيث الاستعمار البريطاني والفرنسي والايطالي , قتل الملايين من ابناء امتنا العربية في الجزائر وتونس والمغرب والاستعمار البريطاني اذاق البلدان

التي استعمرها الويل , والايطالي قتل الالاف واعتقل الالاف من الشعب الليبي ونهب ثرواته .

ايها ( النتن ياهو ) اين الحضارة التي تتكلم عنها امام الكونغرس الاميركي الذي يعرف جرائم الادارات الاميركية وجرائمك انت والقوات الصهيونية , فهذه الحضارة ملطخه بدماء ابناء الامة العربية والاسلامية ودماء شعوب اخرى في العالم .