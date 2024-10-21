إدارة السير تحذر من حوادث الدهس وتدعو للالتزام بقواعد المرور

وطنا اليوم:شددت إدارة السير المركزية على ضرورة القيادة بحذر شديد خلال ساعات الصباح الباكر لتجنب حوادث الدهس، خاصة مع كثافة حركة المشاة في هذه الفترة.

وأكد التقرير المروري اليوم الإثنين على توزيع الدوريات بكافة الطرق الخارجية للتعامل مع أي معوقات مرورية بشكل فوري، إضافة إلى تقديم إرشادات توعوية وضمان السلامة.

في حين تم تسجيل حادث دهس وقع على إشارة صقرة، كما تم التعامل مع حادث لمركبة بعد جسر الثامن بسبب تغيير المسرب المفاجئ.

ودعى التقرير السائقين إلى الالتزام بقواعد المرور وتجنب الأخطاء الشائعة مثل استخدام الحجارة كعلامات تحذيرية عند تعطل المركبات، مؤكدا أن هذا السلوك يعرض سلامة مستخدمي الطريق للخطر.

وحثت إدارة السير المشاة على استخدام الممرات المخصصة والجسور لتجنب وقوع حوادث الدهس.