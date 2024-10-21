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انتهاء صيانة وتعبيد منطقة مطار القويرة بكلفة 700 ألف دينار

منذ ساعتين
انتهاء صيانة وتعبيد منطقة مطار القويرة بكلفة 700 ألف دينار

وطنا اليوم:أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال صيانة وتأهيل منطقة مطار القويرة ضمن الطريق الصحراوي وبطول 3.9 كم وبكلفة قاربت 700 ألف دينار.
وتضمنت الأعمال في المشروع إزالة طبقات الخلطة الإسفلتية القائمة وتنفيذ طبقات من الخلطة الإسفلتية الجديدة؛ بالإضافة إلى أعمال السلامه المرورية من الدهانات الساخنة والعواكس الأرضية التي سيتم استكمالها خلال الايام القادمة.
وجاء العمل على هذا الجزء من الطريق الصحراوي استكمالا للمشاريع التي نفذتها الوزارة على هذا الطريق في السنوات السابقة والتي كان آخرها مشروع صيانة الجزء الواقع من منطقة القويرة ولغاية جسر الاتحاد بطول 20 كم.
وتضع وزارة الأشغال الطريق الصحراوي على رأس سلم أولوياتها نظرا للأهمية الكبيرة لهذا الطريق الذي يربط محافظة العقبة وميناءها بالعاصمة عمان وبمختلف محافظات المملكة.


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