أجواء خريفية لطيفة الإثنين وانخفاض ملموس على الحرارة الثلاثاء

وطنا اليوم:يكون الطقس اليوم الاثنين، خريفيًا لطيفًا في أغلب مناطق المملكة، فيما يكون معتدلاً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض يوم غدٍ الثلاثاء، درجات الحرارة بشكل ملموس مما يزيد الشعور بالبرودة ولاسيما في ساعات الصباح الباكر، حيث من المتوقع ان تسجل درجات الحرارة أقل من معدلها العام لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (4-5) درجات مئوية،ويبقى الطقس خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويكون الطقس يومي الأربعاء والخميس، خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا خاصة في شرق المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 – 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 – 10، وفي المرتفعات الشمالية 21 – 10، وفي مرتفعات الشراة 22 – 8، وفي مناطق البادية 27 – 11، وفي مناطق السهول 25 – 12، وفي الأغوار الشمالية 31 – 19،وفي الأغوار الجنوبية 33 – 22، وفي البحر الميت 31 – 21، وفي خليج العقبة 31 – 20 درجة مئوية.