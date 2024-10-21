شركات غذائية أردنية تبدأ مشاركتها بمعرض سيال باريس

وطنا اليوم:بدأت 14 شركة محلية متخصصة بصناعة الغذاء مشاركتها بمعرض سيال باريس للصناعات الغذائية، الذي انطلقت فعالياته بالعاصمة باريس، الأحد.

وبحسب بيان، الاثنين، لجمعية المصدرين الأردنيين التي تنظم المشاركة المحلية بالمعرض الذي تستمر فعالياته حتى يوم الخميس المقبل، تتوزع الشركات على قطاعات صناعية غذائية فرعية متخصصة بالألبان والأجبان والمعلبات والشوكولاتة والحلويات الشرقية والمشروبات الغازية والسكاكر والمكسرات.

وقال مدير عام الجمعية حليم أبو رحمة، إن سيال باريس يعتبر من أهم معارض الغذاء التي تقام بالعالم، فيما يشارك فيه 7500 جهة عارضة من أكثر من 130 دولة.

وأضاف أن المشاركة الأردنية بالمعرض، الذي يحتفي بدورته الحالية بمرور 60 عامًا على انطلاقه، تأتي حرصًا من الجمعية على الترويج لمنتجات الصناعة والسعي لفتح أسواق جديدة أمام الشركات المحلية للمساهمة في زيادة التصدير.

وأوضح أن الجناح الأردني يحظى بحضور لافت واهتمام كبير من قبل الزائرين للمعرض، مبينًا أن هذا يؤكد السمعة العالية التي وصلت إليها الصناعة الأردنية وتنافسيتها بالأسواق التصديرية.

وأكد أبو رحمة أن فرنسا تعتبر بوابة مهمة للمنتجات الصناعية الأردنية للعبور إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية، لا سيما مع تواجد رجال أعمال مشاركين بالمعرض من هذه الدول.

ولفت النظر إلى أن تنويع الأسواق التصديرية مهم جدًا للصادرات الصناعية المحلية، وأن الجمعية، وضمن خطتها الترويجية، ستعمل على إضافة السوق البريطانية من خلال المشاركة بالمعارض نظرًا لأهمية الأسواق الأوروبية والفرص التي توفرها أمام المنتجات الأردنية.

وبين أن الجمعية تقتنص دائمًا الفرص للتواجد بمعارض دولية تنعكس على عمليات الترويج للمنتجات الأردنية، وذلك استجابة للتوجهات الملكية السامية بخصوص تحفيز الصادرات وتوسيع قاعدة الدول التي يتم التصدير لها من خلال فتح أسواق جديدة وتوسيع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.

وأشار إلى أن الجمعية تسعى باستمرار إلى إيجاد أسواق جديدة غير تقليدية، من خلال المشاركة بالمعارض المتخصصة التي تسهم بشكل كبير في عمليات الترويج للمنتجات الصناعية الأردنية وعقد الصفقات التجارية.

وعبر أبو رحمة عن أمله بأن تسهم المشاركة الأردنية بأعمال المعرض للمرة الخامسة، من خلال الجناح الذي تقدر مساحته بـ 250 مترًا مربعًا، في تحقيق نتائج إيجابية والترويج للصناعة الأردنية أمام المشترين والمستوردين.